창간 80주년 경향신문

미 재무 이어 부통령도 “이란전 경제 압박 새 국면···위협 재건 못하게 할 것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

J D 밴스 미국 부통령이 이란에 대한 경제적 압박 강화로 전쟁이 새 국면에 접어들었다고 말했다.

밴스 부통령은 이날 뉴스맥스와의 인터뷰에서도 이란이 미국의 경제적 압박을 "몇 주나 몇 달, 혹은 그 이상" 견딜 수 있을 것으로 전망했다.

그러면서 압박의 목표는 이란의 핵무기 보유를 막는 것이라며 "때로는 경제적 수단을 사용해야 하며, 그것이 지금 대통령이 집중하고 있는 부분"이라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미 재무 이어 부통령도 “이란전 경제 압박 새 국면···위협 재건 못하게 할 것”

입력 2026.08.21 09:44

  • 백민정 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
지난 5일(현지시간) J D 밴스 미국 부통령이 아이젠하워 행정관저 인디언 조약 회의실에서 열린 회의에서 발언하고 있다. AFP연합뉴스

지난 5일(현지시간) J D 밴스 미국 부통령이 아이젠하워 행정관저 인디언 조약 회의실에서 열린 회의에서 발언하고 있다. AFP연합뉴스

J D 밴스 미국 부통령이 이란에 대한 경제적 압박 강화로 전쟁이 새 국면에 접어들었다고 말했다. 도널드 트럼프 대통령이 ‘전례 없는 규모의 경제전쟁’을 선언하고 스콧 베선트 재무장관이 후속 조치를 예고하면서 트럼프 행정부가 새로운 대이란 압박 구상에 시동을 거는 모습이다.

밴스 부통령은 20일(현지시간) 라디오 프로그램인 ‘더 클레이 트래비스 & 벅 섹스턴 쇼’에 출연해 “우리는 그들의 재래식 군사력을 파괴했고 무기 생산에 필요한 산업 기반에도 엄청난 압박을 가했다”며 “이제 우리가 가진 가장 효과적인 수단인 경제적 압박을 이란에 가하는 새로운 국면에 들어섰다”고 말했다.

그는 “이란의 상선 공격에도 불구하고, 우리 군과 민간의 훌륭한 노력 덕분에 호르무즈 해협을 통해 많은 석유와 가스를 수송했다”며 “그 결과 이란의 협상력이 약해지고 경제적 압박은 커졌다”고 주장했다.

이어 이같은 경제적 압박이 이란의 대미 정책에도 변화를 가져올 것이라며 “앞으로도 계속 경제가 질식당하기를 원하는지, 아니면 서방과 더 나은 관계를 맺기를 원하는지가 도널드 트럼프 대통령이 항상 제시해온 선택지”라고 말했다.

다만 미국의 경제 압박이 이란의 맞대응을 불러올 수 있다는 점에서 상황이 “미묘한 줄타기”라고 평가했다. 그러면서도 “지난 몇 주 동안 분명해진 것은 그들이 우리보다 훨씬 더 큰 압박을 느꼈다는 것”이라며 “우리는 이 전략을 계속 이어갈 것”이라고 밝혔다.

미국의 최종 목표에 대해서는 이란이 핵·군사시설을 다시 건설할 엄두를 내지 못할 정도로 현장의 상황을 바꾸는 것이라고 설명했다. 밴스 부통령은 “단순히 시설이 파괴됐다고 자신 있게 말하는 데 그치지 않고, 그들이 결코 재건을 시도하지 않을 것이라고 확신할 수 있는 새로운 현실을 현장에 만들어내려 한다”고 말했다.

밴스 부통령은 이날 뉴스맥스와의 인터뷰에서도 이란이 미국의 경제적 압박을 “몇 주나 몇 달, 혹은 그 이상” 견딜 수 있을 것으로 전망했다. 그러면서 압박의 목표는 이란의 핵무기 보유를 막는 것이라며 “때로는 경제적 수단을 사용해야 하며, 그것이 지금 대통령이 집중하고 있는 부분”이라고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 19일 트루스소셜에 이란을 상대로 “전례 없는 규모의 경제 전쟁이자 고립 작전”을 시작한다고 밝혔다. 이란에 어떤 형태로든 ‘생명줄’을 제공하는 국가에는 경제적 대가를 치르게 하겠다고 경고하면서 이번 제재를 “경제적 디데이”라고 표현했다. 스콧 베선트 재무장관은 오는 24일 구체적인 제재 계획을 발표할 예정이다.

미 재무 “24일 이란 제재 발표”···동맹국에 “미국 편에 설지 선택하라”

미국이 이란에 해상 봉쇄와 강력한 경제 제재를 동시에 가하는 ‘경제적 고립’ 작전을 예고한 가운데, 동맹국들에도 이란과의 거래를 중단하라고 압박하며 미국 편에 설 것을 요구했다. 이란은 미국의 대이란 제재를 ‘경제적 테러리즘’이라고 규탄했다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 20일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 앞으로 취할 조치에 대해 “정확히 어떤 ...

https://www.khan.co.kr/article/202608210835001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글