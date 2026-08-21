미 재무 이어 부통령도 “이란전 경제 압박 새 국면···위협 재건 못하게 할 것”

J D 밴스 미국 부통령이 이란에 대한 경제적 압박 강화로 전쟁이 새 국면에 접어들었다고 말했다. 도널드 트럼프 대통령이 ‘전례 없는 규모의 경제전쟁’을 선언하고 스콧 베선트 재무장관이 후속 조치를 예고하면서 트럼프 행정부가 새로운 대이란 압박 구상에 시동을 거는 모습이다.

밴스 부통령은 20일(현지시간) 라디오 프로그램인 ‘더 클레이 트래비스 & 벅 섹스턴 쇼’에 출연해 “우리는 그들의 재래식 군사력을 파괴했고 무기 생산에 필요한 산업 기반에도 엄청난 압박을 가했다”며 “이제 우리가 가진 가장 효과적인 수단인 경제적 압박을 이란에 가하는 새로운 국면에 들어섰다”고 말했다.

그는 “이란의 상선 공격에도 불구하고, 우리 군과 민간의 훌륭한 노력 덕분에 호르무즈 해협을 통해 많은 석유와 가스를 수송했다”며 “그 결과 이란의 협상력이 약해지고 경제적 압박은 커졌다”고 주장했다.

이어 이같은 경제적 압박이 이란의 대미 정책에도 변화를 가져올 것이라며 “앞으로도 계속 경제가 질식당하기를 원하는지, 아니면 서방과 더 나은 관계를 맺기를 원하는지가 도널드 트럼프 대통령이 항상 제시해온 선택지”라고 말했다.

다만 미국의 경제 압박이 이란의 맞대응을 불러올 수 있다는 점에서 상황이 “미묘한 줄타기”라고 평가했다. 그러면서도 “지난 몇 주 동안 분명해진 것은 그들이 우리보다 훨씬 더 큰 압박을 느꼈다는 것”이라며 “우리는 이 전략을 계속 이어갈 것”이라고 밝혔다.

미국의 최종 목표에 대해서는 이란이 핵·군사시설을 다시 건설할 엄두를 내지 못할 정도로 현장의 상황을 바꾸는 것이라고 설명했다. 밴스 부통령은 “단순히 시설이 파괴됐다고 자신 있게 말하는 데 그치지 않고, 그들이 결코 재건을 시도하지 않을 것이라고 확신할 수 있는 새로운 현실을 현장에 만들어내려 한다”고 말했다.

밴스 부통령은 이날 뉴스맥스와의 인터뷰에서도 이란이 미국의 경제적 압박을 “몇 주나 몇 달, 혹은 그 이상” 견딜 수 있을 것으로 전망했다. 그러면서 압박의 목표는 이란의 핵무기 보유를 막는 것이라며 “때로는 경제적 수단을 사용해야 하며, 그것이 지금 대통령이 집중하고 있는 부분”이라고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 19일 트루스소셜에 이란을 상대로 “전례 없는 규모의 경제 전쟁이자 고립 작전”을 시작한다고 밝혔다. 이란에 어떤 형태로든 ‘생명줄’을 제공하는 국가에는 경제적 대가를 치르게 하겠다고 경고하면서 이번 제재를 “경제적 디데이”라고 표현했다. 스콧 베선트 재무장관은 오는 24일 구체적인 제재 계획을 발표할 예정이다.