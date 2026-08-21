이번 주도 로또 사셨나요? 모두가 궁금해할 가장 많이 나온 번호는 34·27···[뉴스뷰]

매주 토요일 저녁이면 모든 사람이 기다리는 것이 있습니다. 한주 또는 며칠 당첨의 꿈을 안고 기다리고 있는 로또입니다. 1등 확률은 814만분의 1이고 번개를 맞을 확률보다 낮은 수준으로 자주 소개됩니다. 국민 복권인 로또는 2002년 12월 첫 판매를 시작한 이후 20년이 넘었습니다.

제1233회까지 누적 가장 많이 나온 번호 1위~6위는 34, 27, 12, 13, 18, 45입니다. 또 가장 적게 나온 번호 1위~6위는 9, 32, 22, 23, 41, 5입니다. 다만 모든 번호는 추첨마다 같은 확률을 가지므로 과거 출현 횟수가 미래 당첨 가능성까지 커지지 않음으로 참고용일 뿐 입니다. 역대 최고 1등 당첨금은 제19회에서 나온 약 407억원이며, 앞으로도 이 기록은 깨지지 않겠죠...

로또 판매금은 단순히 당첨금으로만 사용되지 않고 판매액의 50%는 당첨금, 43.6%는 복권기금​으로 조성돼 저소득층 지원, 장학사업, 장애인·취약계층 복지 등 다양한 공익사업에 활용됩니다.

과도한 구매는 경제적 부담으로 이어질 수 있는 만큼, 소액으로 매주 당첨의 꿈을 즐기면서 자신의 예산 범위 안에서 건전하게 즐기는 것이 중요합니다.