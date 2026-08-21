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‘네트왓킹·스크롤픽·밸런쉼…’ Z세대가 뽑은 키워드

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본문 요약

KT는 21일 '2026 Y트렌드 컨퍼런스&고객경청포럼'을 통해 선정한 5가지 Z세대 트렌드 키워드를 공개했다.

올해의 Z세대 트렌드 키워드 5종은 '네트왓킹', '스크롤픽', '밸런쉼', '현재진행력', '트라이에이터'다.

네트왓킹은 소속이나 인맥보다 취향과 경험을 중심으로 관계를 맺는 Z세대의 소통 방식을 반영한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘네트왓킹·스크롤픽·밸런쉼…’ Z세대가 뽑은 키워드

입력 2026.08.21 10:09

  • 김유진 기자

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KT는 21일 ‘2026 Y트렌드 컨퍼런스&고객경청포럼’을 통해 선정한 5가지 Z세대 트렌드 키워드를 공개했다. Y컨퍼런스는 KT 대학생 마케팅 서포터즈 Y퓨처리스트와 대학내일20대연구소와 함께 올회로 4회째 진행되는 행사다.

올해의 Z세대 트렌드 키워드 5종은 ‘네트왓킹(NetWHATking)’, ‘스크롤픽(Scroll Pick)’, ‘밸런쉼’, ‘현재진행력’, ‘트라이에이터(Try-ator)’다.

네트왓킹은 소속이나 인맥보다 취향과 경험을 중심으로 관계를 맺는 Z세대의 소통 방식을 반영한다.

스코롤픽은 알고리즘 추천 콘텐츠를 통해 상품을 발견하고 구매하는 소비 행태가 증가한 현상을 나타낸다.

밸런쉼은 휴식을 통해 몸과 마음의 균형을 회복하고 일상의 컨디션을 관리하는 자기관리 방식을 가리킨다.

현재진행력은 성공과 실패를 포함한 성장 과정을 공개하고 꾸준히 도전하며 경험을 쌓아가는 태도를 지칭한다.

트라이에이터는 AI를 활용해 아이디어를 구현하고 다양한 창작 활동에 도전하는 새로운 크리에이터 유형을 뜻한다.

KT는 이번에 도출된 트렌드 키워드와 고객 의견을 향후 상품·서비스 및 고객경험(CX) 개선에 적극 반영할 예정이다.

KT 공식 대학생 마케팅 서포터즈 ‘Y퓨처리스트’들이 Y트렌드 컨퍼런스에서 트렌드 키워드를 소개하고 있다. KT 제공

KT 공식 대학생 마케팅 서포터즈 ‘Y퓨처리스트’들이 Y트렌드 컨퍼런스에서 트렌드 키워드를 소개하고 있다. KT 제공

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