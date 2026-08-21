[속보]카카오, 2개 회사로 쪼개진다···카카오 AI·카카오X로 인적분할 결의

카카오가 카카오 AI·카카오X로 인적분할한다고 21일 결의했다.

카카오는 인적분할 후 신설법인 카카오AI 대표에 정신아 현 카카오 대표이사를, 존속법인 카카오X 대표에 김도영 카카오인베스트먼트 대표 겸 CA협의체 그룹투자전략실장을 각각 내정했다.

카카오AI는 카카오톡을 중심으로 인공지능(AI)·광고·커머스를 연결하는 ‘AI 코어 컴퍼니’로, 카카오X는 테크핀·콘텐츠·모빌리티 사업군을 아우르는 ‘미래가치 투자회사’로 각각 출범할 예정이다.

분할비율은 카카오X 0.6351463, 카카오AI 0.3648537로 결정됐다. 지난 6월 말 기준 카카오AI에 이전되는 순자산 장부가액 2조9149억원을 기준으로 산정했다. 기존 카카오 주주는 보유 지분율에 따라 두 회사 주식을 각각 배정받는다. 카카오X는 유가증권시장 상장을 유지하고, 카카오AI는 재상장 심사를 거쳐 향후 코스피에 재상장할 예정이다.

카카오는 오는 12월 17일 임시주주총회를 거쳐 내년 1월 1일 분할을 완료할 예정이다. 내년 1월 27일에는 카카오AI 재상장과 카카오X 변경상장을 추진한다.

신설법인 카카오AI는 카카오톡을 중심으로 AI·광고·커머스를 유기적으로 연결하는 ‘AI 코어 컴퍼니’를 지향한다. 약 5000만 이용자 각자의 의도와 맥락을 이해하는 ‘에이전틱 AI 인터페이스’로 카카오톡을 진화시키는 것을 핵심 목표로 한다.

존속법인 카카오X는 카카오뱅크, 카카오페이, 카카오엔터테인먼트, 카카오모빌리티 등 테크핀·콘텐츠·모빌리티 핵심 계열사를 산하에 두는 ‘미래가치 투자회사’로 출범한다. 보유 자산 유동화로 마련한 약 2조3000억원에 자회사가 보유 중인 약 4조1000억원을 재원으로 신규 사업 발굴과 혁신기업 투자에 나선다.