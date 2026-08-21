비트코인 다시 1억원 넘겼다…미 규제완화 기대감에 공매도 청산까지

1년 가까이 얼어붙어 있던 가상자산 시장이 최근 활기가 돌고 있다. 미 정부의 국채 매입과 규제 완화 기대감, 공매도 강제 청산이라는 요인들이 맞물리면서 국내 가상자산 시장에서 비트코인 가격은 1억원을 돌파했다.

21일 미 가상자산 거래소 코인베이스에 따르면 한국시간으로 이날 오전 기준 비트코인은 24시간 전보다 약 6% 오른 7만3700 달러선에 거래되고 있다. 달러로 거래되는 비트코인은 이번 주에만 17% 넘는 상승률을 기록했다.

국내 거래소 업비트에서 원화로 거래되는 비트코인도 이번 주 13% 가량 상승해 전날 1억원대를 돌파했다. 비트코인 가격이 1억원을 넘긴 것은 지난 6월초 이후 두달여 만이다. 이더리움과 리플 등 주요 알트코인들도 큰 폭으로 상승하고 있다.

비트코인은 지난해 10월 12만달러를 기록한 뒤 1년 가까이 하락하며 지난달에는 6만달러선까지 붕괴됐던 바 있다.

전날 미 재무부의 장기 국채 바이백(재매입) 규모를 확대하겠다고 발표하면서 장기 금리가 다소 진정됐고, 이에 비트코인을 비롯한 위험자산으로 투자금이 몰렸다는 분석이 나온다.

여기에 도널드 트럼프 미국 대통령이 브라이언 암스트롱 코인베이스 최고경영자(CEO) 등을 백악관으로 불러 가상자산 시장규제완화 법안인 ‘클래리티(CLARITY)법’의 신속한 의회 통과를 압박한 것도 투심을 자극했다.

결정적 요인은 대규모 공매도 청산이었다. 가상자산 데이터 분석업체 코인글래스는 전날 비트코인 가격이 뛰면서 단 한 시간 만에 10억달러 규모의 공매도 포지션이 강제로 청산됐고, 24시간 누적 청산 규모는 30억달러(약 4조2000억원)를 넘어섰다고 집계했다. 이는 관련 통계가 집계되기 시작한 2021년 이후 최대 규모다.

공매도는 코인 가격이 떨어져야 돈을 버는 구조다. 따라서 가격이 급등하면 손실이 커지기 전에 거래소가 투자자들의 포지션을 강제로 청산시키면서 시장가로 사들인다. 이 매수세가 가격을 한층 더 밀어올리는 ‘숏 스퀴즈’ 현상이 나타났다는 것이다.

트레이딩업체 로텍의 애덤 매카시 연구책임자는 “이번 급등은 선물시장에 신규 자금이 유입됐다기보다는 한쪽으로 쏠려 있던 하락 포지션이 강제로 청산된 결과에 가깝다”며 “선물시장의 공매도 기반이 이미 소진된 만큼, 다음 상승 구간에 진입하려면 숏스퀴즈가 아닌 실제 현물 매수세가 뒷받침돼야 한다”고 진단했다.

다만 이번 반등이 일시적인 게 아니라 추세적 흐름으로 이어질 수 있다는 전망도 나온다. 제프리 켄드릭 스탠다드차타드 가상자산 연구책임자는 이날 보고서에서 “투자자들은 연말까지 비트코인이 10만달러선을 향해 갈 가능성에 대비해야 한다”고 말했다.