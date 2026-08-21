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[속보] ‘동료 기장 살해’ 김동환 무기징역 선고···법원 “영구 격리 필요”

입력 2026.08.21 10:35

수정 2026.08.21 11:41

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검찰 송치되는 항공사 기장 살해범. 연합뉴스

검찰 송치되는 항공사 기장 살해범. 연합뉴스

항공사 동료 기장 등 6명을 살해 대상으로 삼아 계획을 세우고 1명을 살해한 김동환씨(49)에게 법원이 무기징역을 선고했다.

부산지법 형사7부(재판장 임주혁)는 21일 살인·살인미수·살인예비 등 혐의로 기소된 김씨에게 무기징역을 선고하고, 30년간 위치추적 전자장치 부착을 명령했다.

재판부는 “피고인은 살인 계획서를 작성하고 범행 도구를 구매했으며, 피해자들을 미행해 주거지를 파악하고 현장을 답사하는 등 범행을 치밀하게 준비했다”며 “이후에도 현금만 사용하고 옷을 갈아입는 등 계획적으로 움직였다”고 판시했다.

범행 동기에 대해서도 일축했다. 재판부는 “피고인은 공군사관학교 출신 피해자들이 자신을 조직적으로 음해해 범행했다고 주장하지만 일방적인 주장에 불과하다”며 “피해자들은 피고인이 원한을 품은 이유를 전혀 알지 못했고, 일부는 피고인에 대한 기억조차 희미했다”고 지적했다.

이어 “심리 분석 결과 피고인은 자기중심적 해석이 강하고 재범 위험성이 높으며 정신과적 치료가 필요하다”며 “일반인과 정상적인 유대 관계를 형성하기 어렵고 사회 구성원의 생명을 보호하기 위해 사회에서 영구히 격리할 필요가 있다”고 양형 이유를 밝혔다.

조사 결과, 김씨는 과거 직장 동료 등 6명을 살해 대상으로 정하고 범행 계획을 세웠다. 김씨는 지난 3월16일 경기 고양시 일산서구 주거지에서 전 직장 동료인 기장 B씨를 덮쳐 도구로 목을 졸라 살해하려다 미수에 그쳤다.

이튿날인 3월 17일 오전 5시 30분쯤에는 부산 부산진구의 한 아파트에서 과거 함께 근무했던 기장A 씨를 흉기로 여러 차례 찔러 살해했다. A씨를 살해한 직후에는 추가 범행을 위해 경남 창원에 있는 전 동료 C씨의 주거지를 찾아가기도 했다.

앞서 검찰은 결심공판에서 김 씨에게 무기징역을 구형했다. 김씨는 최후진술에서 범행을 반성하는지 묻는 질문에 “전혀 없다”고 답하며, 남은 살해 대상자 5명을 거론하고 추가 범행을 예고했다.

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