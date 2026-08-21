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이 대통령 국정지지율 45% 하락세 멈춰…긍·부정평가 동률

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본문 요약

이재명 대통령의 국정 수행 긍정 평가와 부정 평가가 각각 45%로 동률을 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.

지난주 직전 조사에서는 부정 평가가 긍정 평가를 앞서는 첫 데드크로스 현상이 나타났으나, 한 주 만에 국정 수행 지지율이 소폭 반등했다.

대통령 직무 수행 긍정 평가 이유로는 외교가 가장 많았다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령 국정지지율 45% 하락세 멈춰…긍·부정평가 동률

입력 2026.08.21 10:46

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이재명 대통령이 지난 20일 청와대에서 열린 수석보좌관회의를 주재하며 발언하고 있다. 이준헌 기자

이재명 대통령이 지난 20일 청와대에서 열린 수석보좌관회의를 주재하며 발언하고 있다. 이준헌 기자

이재명 대통령의 국정 수행 긍정 평가와 부정 평가가 각각 45%로 동률을 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다. 이 대통령 국정 지지율은 하락세를 멈추고 소폭 반등했다.

한국갤럽이 지난 18~20일 유권자 1004명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령에 대한 직무 수행 긍정 평가 비율은 45%로 직전 조사보다 1%포인트 상승했다. 부정 평가 비율은 45%로 직전 조사보다 1%포인트 하락했다. 11%는 의견을 유보했다.

지난주 직전 조사에서는 부정 평가(46%)가 긍정 평가(44%)를 앞서는 첫 데드크로스 현상이 나타났으나, 한 주 만에 국정 수행 지지율이 소폭 반등했다.

대통령 직무 수행 긍정 평가 이유로는 외교(19%)가 가장 많았다. 이어 경제·민생(11%), ‘전반적으로 잘한다’, 소통(이상 7%) 등 순이었다.

대통령 직무 수행 부정 평가 이유로는 부동산 정책을 꼽은 응답이 28%로 가장 높았다. 특히 부동산 문제는 7월 넷째 주부터 줄곧 부정 평가 이유 최상위에 올랐다. 이어 경제·민생(12%)이 2위였고, 국방·안보·대북(7%)이 3위로 처음 올라왔다. 한국갤럽은 “부정 평가 이유에서 ‘국방·안보·대북’ 점진 증가는 육·해·공군 사관학교 통합 건, 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 북핵 관련 발언 영향으로 추정된다”고 분석했다.

정당 지지도는 더불어민주당 41%, 국민의힘 25%, 조국혁신당·개혁신당·진보당 각각 2% 순이었다. 민주당과 국민의힘 지지도 모두 직전 조사와 같았다.

앞으로 1년간 우리나라 경제가 ‘좋아질 것’이라는 응답은 32%, ‘나빠질 것’은 36%, ‘비슷할 것’은 27%로 집계됐다. 두 달 연속 경기 비관론이 근소하게 우위를 점했다.

앞으로 1년간 국내 주가지수가 ‘오를 것’이라는 응답은 37%, ‘내릴 것’은 29%, ‘불변’은 18%였다.

올해 국내 주식 또는 상장지수펀드(ETF)를 거래했거나 보유한 적 있는 사람은 43%로 파악됐다. 국내 주식 투자자는 사무·관리직 종사자(61%)이거나 생활 수준이 높을수록(상·중상층 64%, 하층 13%) 많았다. 연령대별로는 40대(60%)에서 상대적으로 많았다.

이번 조사는 무선전화 가상번호 무작위 추출을 이용한 전화면접조사로 이뤄졌으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 10.0%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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