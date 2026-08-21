이재명 대통령의 국정 수행 긍정 평가와 부정 평가가 각각 45%로 동률을 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다. 이 대통령 국정 지지율은 하락세를 멈추고 소폭 반등했다.

한국갤럽이 지난 18~20일 유권자 1004명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령에 대한 직무 수행 긍정 평가 비율은 45%로 직전 조사보다 1%포인트 상승했다. 부정 평가 비율은 45%로 직전 조사보다 1%포인트 하락했다. 11%는 의견을 유보했다.

지난주 직전 조사에서는 부정 평가(46%)가 긍정 평가(44%)를 앞서는 첫 데드크로스 현상이 나타났으나, 한 주 만에 국정 수행 지지율이 소폭 반등했다.

대통령 직무 수행 긍정 평가 이유로는 외교(19%)가 가장 많았다. 이어 경제·민생(11%), ‘전반적으로 잘한다’, 소통(이상 7%) 등 순이었다.

대통령 직무 수행 부정 평가 이유로는 부동산 정책을 꼽은 응답이 28%로 가장 높았다. 특히 부동산 문제는 7월 넷째 주부터 줄곧 부정 평가 이유 최상위에 올랐다. 이어 경제·민생(12%)이 2위였고, 국방·안보·대북(7%)이 3위로 처음 올라왔다. 한국갤럽은 “부정 평가 이유에서 ‘국방·안보·대북’ 점진 증가는 육·해·공군 사관학교 통합 건, 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 북핵 관련 발언 영향으로 추정된다”고 분석했다.

정당 지지도는 더불어민주당 41%, 국민의힘 25%, 조국혁신당·개혁신당·진보당 각각 2% 순이었다. 민주당과 국민의힘 지지도 모두 직전 조사와 같았다.

앞으로 1년간 우리나라 경제가 ‘좋아질 것’이라는 응답은 32%, ‘나빠질 것’은 36%, ‘비슷할 것’은 27%로 집계됐다. 두 달 연속 경기 비관론이 근소하게 우위를 점했다.

앞으로 1년간 국내 주가지수가 ‘오를 것’이라는 응답은 37%, ‘내릴 것’은 29%, ‘불변’은 18%였다.

올해 국내 주식 또는 상장지수펀드(ETF)를 거래했거나 보유한 적 있는 사람은 43%로 파악됐다. 국내 주식 투자자는 사무·관리직 종사자(61%)이거나 생활 수준이 높을수록(상·중상층 64%, 하층 13%) 많았다. 연령대별로는 40대(60%)에서 상대적으로 많았다.

이번 조사는 무선전화 가상번호 무작위 추출을 이용한 전화면접조사로 이뤄졌으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 10.0%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.