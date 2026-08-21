현대차, ‘미국 생산’ 확대 검토…HMGMA 연간 생산능력 50만대→80만대

현대자동차가 미국 조지아주 생산 거점의 연간 생산능력을 최대 80만대까지 늘릴 수 있다고 밝혔다. 미국 시장 점유율을 확장하는 동시에 도널드 트럼프 미국 행정부가 한국산 자동차에 부과한 15%의 관세에 대응하기 위한 조치다.

20일(현지시간) 현대자동차의 호세 무뇨스 대표이사(사장)는 미국 CNBC와의 인터뷰에서 미국 조지아주에 있는 메타플랜트 아메리카(HMGMA)의 연간 생산 능력을 기존 50만대에서 2028년 70만~80만대로 늘리는 방안 검토하고 있다고 밝혔다.

현대차는 2024년 기준 약 40% 수준인 미국 생산 비율을 2028년까지 80%로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있는데, 이를 위해 생산능력을 키울 필요가 있다는 취지다. HMGMA가 70만~80만대로 연간 생산능력을 키우면 미국 최대 규모 자동차 공장이 될 것으로 전망된다. HMGMA는 현대차가 76억달러(약 10조6000억원)를 투입해 미국 조지아주 엘라벨에 구축한 스마트 공장으로, 현대·제네시스·기아의 하이브리드·전기차를 생산한다.

CNBC는 이번 투자 검토가 현대차그룹이 지난해 발표한 260억달러(약 36조원) 미국 투자계획의 일환이라고 보도했다. 무뇨스 사장은 “우리에게 미국 시장은 본사가 있는 한국을 제외하면 가장 중요한 시장”이라며 미국의 자동차 관세가 회사의 미국 투자 계획을 가속했다고 밝혔다. 그는 “관세는 우리의 현지화 계획이 속도를 내는 데 도움을 줬다”며 “다행인 점은 우리가 이미 관세 발표 전 계획을 시작했고, 속도를 내는 데 도움이 되고 있다”고 말했다. 현대차는 트럭과 스포츠유틸리티차량(SUV) 등 바디온프레임 차량 생산을 위해 HMGMA 이외에 추가 투자도 검토하고 있다. 다만, 구체적인 내용은 공개되지 않았다.

한편 현대차의 고급차 브랜드인 ‘제네시스’는 지난달 2016년 미국 진출 이후 처음으로 누적 판매 45만대를 돌파했다. 총 누적 판매량은 45만4049대다. 미국 내 GV70과 GV80 등 SUV 차량에 대한 높은 선호가 요인으로 분석된다. 제네시스 전체 판매 차량 중 SUV의 판매 비율은 61.5%로 집계됐다.