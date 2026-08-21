한여름밤 제주 원도심이 ‘들썩’···도심서 즐기는 축제 ‘컬러풀 산지’

22~30일 주말마다 탐라문화광장 일대 가수 션과 함께 300여명 ‘나이트런’까지

한여름 제주의 원도심이 축제로 들썩인다.

21일 제주도와 제주관광공사에 따르면 제주시 원도심 대표 여름 축제인 ‘2026 컬러풀산지 페스티벌’이 오는 22일 개막식을 시작으로 23일·29일·30일 탐라문화광장 일대에서 열린다.

올해로 6번째를 맞는 컬러풀산지 페스티벌은 콘서트와 토크 콘서트, 어린이를 위한 부대 프로그램 등 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공하며 제주의 여름철 원도심을 대표하는 축제로 자리매김했다.

축제는 22일 북수구광장에서 ‘도란도란중창단’의 식전 공연으로 막을 올린다. 이어 제주지역 아티스트들의 무대와 밴드 데이브레이크의 공연이 이어질 예정이다.

23일에는 가수 션이 ‘나눔의 러닝메이트, 함께 달리는 삶’을 주제로 토크 콘서트를 진행한다. 이후 도내외 동호인 300여명이 원도심 일대를 함께 달리는 ‘나이트 런’이 열린다. 도와 공사는 나이트런 참가비 일부를 지역사회에 기부할 방침이다.

특히 지난해 청소년들의 큰 호응을 얻었던 밴드 경연 대회는 올해 댄스 경연 대회까지 더해 규모를 키웠다.

가족 단위 방문객을 위한 부대 프로그램도 다양하게 운영된다.

산짓물공원에서는 키즈 워터파크, 산지 체전, 매직쇼과 버블쇼 등이 매일 운영되며, 어린이들이 사용하던 장난감과 책 등을 직접 거래하는 돗자리 장터도 열린다.

산지천 일대에서 다양한 수공예품 등을 만나볼 수 있는 플리마켓이 운영된다. 행사장 인근 상권과 연계한 구매 영수증 이벤트도 진행된다.

제주관광공사 관계자는 “컬러풀산지 페스티벌은 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 제주지역 원도심 대표 축제”라면서 “축제에 대한 자세한 내용은 인스타그램 채널인 ‘제주날마다축제(@jejufesta365)’에서 확인할 수 있다”고 밝혔다.