얼음 많이 넣었는데 왜 벌써 녹았지? 의외로 모르는 ‘얼음 오래가는 법’

아침에 얼음을 가득 넣고 나왔는데 점심도 되기 전 물병 속은 미지근해진다. “얼음을 더 넣어야 하나” 싶어 다음날에는 얼음을 한 움큼 더 넣어보지만 결과는 기대만큼 달라지지 않는다.

그런데 여름철 물병의 차가움을 오래 유지하려면 얼음의 양만큼이나 ‘크기’도 중요하다. 작은 얼음을 여러 개 넣는 대신 물병에 들어갈 수 있는 큰 얼음 한 덩어리를 넣는 방법이다.

‘큰 얼음이 오래 간다’는 것은 단순한 생활 속 속설만은 아니다. 미국 농무부(USDA) 식품안전검사국(FSIS)은 캠핑·하이킹 등 야외활동에서 쿨러의 냉기를 오래 유지하려면 얼음 조각보다 블록 형태의 큰 얼음을 사용하는 것이 좋다고 안내하고 있다. 작은 얼음 여러 개 대신 큰 얼음 덩어리를 쓰는 방식이다.

같은 100g의 얼음이라면…작은 얼음이 더 빨리 녹는 이유

얼음을 많이 넣으면 그만큼 더 많은 냉기를 확보할 수 있지만, 같은 양의 얼음이라면 큰 덩어리가 작은 조각 여러 개보다 천천히 녹는다. 이유는 얼음이 외부의 열을 받아 녹는 방식에 있다.

작은 얼음을 여러 개로 쪼개면 얼음 전체의 표면적이 커진다. 음료와 접촉하는 면적, 또 주변에서 열을 받는 면적도 늘어난다. 반대로 같은 양을 하나의 큰 덩어리로 만들면 전체 표면적은 상대적으로 줄어든다. 그래서 열이 얼음 안으로 전달되는 속도를 늦추는 데 유리하다.

다만 작은 얼음도 장점이 있다. 접촉 면적이 넓은 만큼 처음 음료를 빨리 차갑게 만드는 데는 오히려 작은 얼음이 유리할 수 있다. 지금 당장 미지근한 음료를 빠르게 식히고 싶다면 작은 얼음, 반나절 이상 차가움을 유지하고 싶다면 큰 얼음이 더 적합하다는 것이다.

물병에 맞는 ‘큰 조각 얼음’, 어떻게 만들까

그렇다면 물병에 맞는 큰 얼음을 어떻게 만들까. 방법은 간단하다. 지퍼백에 물을 넣은 뒤 물병 입구에 들어갈 정도의 폭으로 길쭉하게 얼리면 된다. 요즘에는 입구가 넓어 큰 얼음을 그대로 넣을 수 있도록 만든 진공단열 물병도 많다.

얼음의 크기 못지않게 중요한 것이 물병의 시작 온도다. 뜨거운 실내에 놓여 있던 물병에 차가운 음료와 얼음을 바로 넣으면, 처음에는 얼음이 음료를 식히는 데만 쓰이는 것이 아니라 따뜻해진 물병 자체를 식히는 데도 냉기가 소비된다.

그래서 진공단열병 제조사 써모스는 차가운 음료를 넣기 전 몇 분 동안 차가운 물로 병을 미리 식히는 ‘예냉’을 권한다. 차가운 물로 내부를 식힌 뒤 물을 버리고 음료와 얼음을 넣는 방식이다. 이와 함께 병을 가능한 한 채워 내부의 빈 공간을 줄이고, 마시지 않을 때는 뚜껑을 닫아두라고 안내한다.

미국 농무부 역시 보냉 용기를 자주 열고 닫으면 따뜻한 공기가 들어가 내부 온도가 올라갈 수 있다며, 뚜껑을 가능한 한 닫아두고 직사광선을 피할 것을 권고하고 있다.