브래지어 하고 자는 것이 도움될 수도 있다고?

집에 들어오자마자 브래지어부터 벗어던지는 여성들이 많다. 하루 종일 가슴을 조이던 와이어와 밴드에서 벗어나는 순간이야말로 집에 왔다는 실감이 난다는 사람도 있다. 그런데 반대로 “잘 때도 브래지어를 하는 게 가슴 건강에 좋다”는 이야기도 있다. 도대체 어느 쪽이 맞을까.

결론부터 말하면 브래지어를 하고 자야 건강에 좋다는 원칙도, 벗고 자야 건강에 좋다는 원칙도 없다.미국 클리블랜드 클리닉의 유방외과 전문의 마거릿 톰슨 박사는 브래지어를 착용하고 자는 것과 유방암 위험 사이에는 연관성이 있다는 근거가 없으며, 결국 편안함과 개인의 선호에 따라 결정하면 된다고 전한다. 다만 일부 여성에게는 잘 때 브래지어가 오히려 도움이 될 수 있다고 한다.

가슴이 아프다면 도움이 될 수도

생리 전후처럼 호르몬 변화로 가슴이 붓거나 아픈 사람, 가슴이 큰 사람은 밤에 자세를 바꿀 때 가슴이 움직이면서 통증을 느낄 수 있다. 이럴 때 부드럽고 잘 맞는 브래지어가 가슴의 움직임을 줄여 통증이나 불편함을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 특히 가슴이 큰 경우에는 지지력이 있는 브래지어가 편안한 수면에 도움이 될 수 있다.

반대로 낮에 착용하는 브래지어가 너무 꽉 끼거나 와이어가 가슴을 누른다면 밤에는 오히려 벗는 편이 낫다. 잘 때까지 와이어가 피부와 유방 조직을 누르면 통증이나 자극을 일으킬 수 있기 때문이다.

모유 수유 중에는 가슴이 팽창하고 무거워지면서 밤에도 불편함을 느끼기 쉽다. 이때 부드럽게 가슴을 받쳐주는 수유 브래지어를 착용하면 수유 패드를 제자리에 고정하고 유두와 옷의 마찰을 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 다만 너무 꽉 조이는 브래지어는 피해야 한다. 클리블랜드 클리닉은 지나치게 조이는 브래지어가 모유 흐름을 방해하고 유관이 막히거나 유방염 위험을 높일 가능성이 있다고 전한다. 따라서 모유 수유 중이라면 편안하게 받쳐주되 압박하지 않는 브래지어를 선택하는 것이 중요하다.

브래지어는 필요에 따라 선택하는 것

의외로 밤에 브래지어를 하는 것이 도움이 될 수 있는 경우가 또 있다. 가슴이 큰 여성은 가슴 아래 피부가 서로 맞닿는 부분에 땀과 습기가 차면서 마찰이나 피부 자극, 곰팡이·효모균 감염이 생길 수 있다. 클리블랜드 클리닉은 부드러운 브래지어가 가슴 아래의 습기를 흡수하고 피부끼리의 마찰을 줄이는 데 도움을 줄 수 있다고 전한다. 이 경우에도 통풍이 잘되지 않는 꽉 끼는 브래지어를 선택하면 오히려 문제가 될 수 있다. 땀을 많이 흘리는 사람이라면 깨끗하고 통기성이 좋은 소재를 선택하는 것이 중요하다.

불편하지만 브래지어를 24시간 착용하는 이유 중 하나는 “브래지어를 하고 자면 가슴이 처지지 않는다”는 속설 때문이다. 하지만 브래지어를 하고 잔다고 가슴 처짐을 예방할 수 있다는 증거는 없다. 클리블랜드 클리닉 역시 낮이든 밤이든 브래지어 착용이 가슴 처짐을 줄인다는 근거는 없다고 전했다.

가슴 모양은 나이, 임신, 체중 변화, 피부 탄력, 중력 등 여러 요인의 영향을 받는다. 잠잘 때 브래지어를 한다고 해서 이 과정을 막을 수 있는 것은 아니다. 다만 임신 등으로 가슴 크기가 급격하게 변하는 시기에는 브래지어가 피부를 지지해 가슴의 튼살을 줄이는 데 도움이 될 가능성은 있다. 이것 역시 가슴 처짐을 막는 것과는 다른 이야기다.

브래지어가 답답하고 수면을 방해한다면 편안하게 벗고 자는 것이 더 나은 선택이다. 하지만 밤에도 브래지어를 하고 싶은 사람이라면 하루 종일 입었던 브래지어를 그대로 입고 자기보다 잠옷처럼 별도의 수면용 브래지어를 마련하는 것이 좋다. 클리블랜드 클리닉은 와이어가 없는 제품, 지나치게 조이거나 압박하지 않는 제품, 레이스처럼 까칠한 소재보다는 면이나 부드럽고 매끄러운 소재로 만든 제품을 권했다. 그렇다고 너무 크거나 헐거워 자꾸 움직이는 제품은 피하는 것이 좋다.