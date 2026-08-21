‘오디세이’ 흥행에 3000년 된 고전 역주행···‘오디세이아’ 종합 5위로 껑충

크리스토퍼 놀런 감독의 신작 영화 <오디세이>가 박스오피스 1위를 차지하며 700만 관객 돌파를 코앞에 둔 가운데 <오디세이> 관련 도서 판매도 큰 폭으로 증가했다.

교보문고가 21일 발표한 8월 셋째 주 베스트셀러 순위를 보면 현대지성이 출간한 고대 그리스 시인 호메로스의 장편 서사시 <오디세이아>(박문재 번역) 고대 그리스어 완역본이 세 계단 상승해 종합 5위를 차지했다.

고전학자 김헌 교수가 원전을 완역해 최근 출간한 을유문화사의 <오뒷세이아>는 51계단 뛰어오른 종합 15위를 차지했다.

인문·역사 분야에서도 <오디세이> 관련 도서가 눈에 띄는 상승세를 보였다. 그리스·로마 신화 전반으로도 관심이 확산했다고 교보문고는 전했다.

로마 철학자 세네카의 글을 모은 <세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게>는 2주 연속 종합 1위를 차지했다.

이밖에 유래혁의 <수족관>, 히가시노 게이고의 <투명한 나선>, 헤르만 헤세의 <싯다르타> 등의 소설이 상위권을 유지했다.

◇ 교보문고 8월 3주차 베스트셀러 순위(8월 12일∼18일 판매 기준)

1. 세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게(세네카·논픽션)

2. 수족관(유래혁·포스터샵)

3. 투명한 나선(히가시노 게이고·북다)

4. 싯다르타(헤르만 헤세·민음사)

5. 오디세이아(호메로스·현대지성)

6. 니체의 초월자(프리드리히 니체·히읏)

7. 살 것인가, 팔 것인가, 버틸 것인가(목대균·서삼독)

8. 모순(양귀자·쓰다)

9. 마음의 어휘력(조아란·페이지2북스)

10. 흔한남매 이무기 4(흔한남매·미래엔아이세움)