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‘오디세이’ 흥행에 3000년 된 고전 역주행···‘오디세이아’ 종합 5위로 껑충

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본문 요약

크리스토퍼 놀런 감독의 신작 영화 <오디세이>가 박스오피스 1위를 차지하며 700만 관객 돌파를 코앞에 둔 가운데 <오디세이> 관련 도서 판매도 큰 폭으로 증가했다.

크리스토퍼 놀런 감독의 동명 영화 개봉을 앞두고 관심이 높아진 덕분이다.

3일 교보문고 자료를 보면 <오디세이> 판매량은 영화가 개봉하는 8월을 앞두고 급상승했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘오디세이’ 흥행에 3000년 된 고전 역주행···‘오디세이아’ 종합 5위로 껑충

입력 2026.08.21 11:23

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허버트 제임스 드레이퍼의 ‘오디세우스와 세이렌들’(1909). 세이렌의 노래를 들은 오디세우스는 넋이 나갔지만, 밀랍으로 귀를 막은 동료들은 동요하지 않는다.

허버트 제임스 드레이퍼의 ‘오디세우스와 세이렌들’(1909). 세이렌의 노래를 들은 오디세우스는 넋이 나갔지만, 밀랍으로 귀를 막은 동료들은 동요하지 않는다.

크리스토퍼 놀런 감독의 신작 영화 <오디세이>가 박스오피스 1위를 차지하며 700만 관객 돌파를 코앞에 둔 가운데 <오디세이> 관련 도서 판매도 큰 폭으로 증가했다.

교보문고가 21일 발표한 8월 셋째 주 베스트셀러 순위를 보면 현대지성이 출간한 고대 그리스 시인 호메로스의 장편 서사시 <오디세이아>(박문재 번역) 고대 그리스어 완역본이 세 계단 상승해 종합 5위를 차지했다.

고전학자 김헌 교수가 원전을 완역해 최근 출간한 을유문화사의 <오뒷세이아>는 51계단 뛰어오른 종합 15위를 차지했다.

인문·역사 분야에서도 <오디세이> 관련 도서가 눈에 띄는 상승세를 보였다. 그리스·로마 신화 전반으로도 관심이 확산했다고 교보문고는 전했다.

로마 철학자 세네카의 글을 모은 <세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게>는 2주 연속 종합 1위를 차지했다.

이밖에 유래혁의 <수족관>, 히가시노 게이고의 <투명한 나선>, 헤르만 헤세의 <싯다르타> 등의 소설이 상위권을 유지했다.

◇ 교보문고 8월 3주차 베스트셀러 순위(8월 12일∼18일 판매 기준)
1. 세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게(세네카·논픽션)
2. 수족관(유래혁·포스터샵)
3. 투명한 나선(히가시노 게이고·북다)
4. 싯다르타(헤르만 헤세·민음사)
5. 오디세이아(호메로스·현대지성)
6. 니체의 초월자(프리드리히 니체·히읏)
7. 살 것인가, 팔 것인가, 버틸 것인가(목대균·서삼독)
8. 모순(양귀자·쓰다)
9. 마음의 어휘력(조아란·페이지2북스)
10. 흔한남매 이무기 4(흔한남매·미래엔아이세움)

놀런이 쏘아 올린 고전···2800년 전 ‘오디세이’, 영화 개봉 앞두고 판매량 600% 껑충

2800년 전 쓰인 고대 서사시 <오디세이>가 독자들의 큰 관심을 받고 있다. 크리스토퍼 놀런 감독의 동명 영화 개봉을 앞두고 관심이 높아진 덕분이다. 3일 교보문고 자료를 보면 <오디세이>(<오디세이아> <오뒷세이아> 포함) 판매량은 영화가 개봉하는 8월을 앞두고 급상승했다. 2026년 월별 판매량은 전년 동월 대비 5월 194.0%, 6월 291....

https://www.khan.co.kr/article/202608031558001

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