“아직 늦지 않았어요” ‘8말9초’ 막바지 휴가…도심부터 워터파크까지

폭염 피해 떠나는 ‘8말9초’…늦캉스 수요 증가 호텔·리조트업계, 막바지 여름휴가 상품 잇따라 선보여

7월 말부터 8월 초에 집중됐던 전통적인 휴가철을 피해 8월 말부터 9월 초·중순까지 여행을 떠나는 이른바 ‘8말9초’가 새로운 휴가 트렌드로 자리 잡고 있다.

글로벌 호텔 검색 플랫폼 호텔스컴바인과 여행 검색 엔진 카약이 8월 18일부터 9월 13일까지 여행을 기준으로 한국인 여행객의 검색 데이터를 분석한 결과, 이 기간 호텔 검색량은 지난해 같은 기간보다 약 75% 증가한 것으로 나타났다.

기록적인 폭염을 피해 한결 선선해진 시기에 휴식을 즐기려는 수요가 늘면서 호텔과 리조트업계도 막바지 여름 휴가객을 겨냥한 상품을 선보이고 있다. 여름의 분위기는 즐기면서도 성수기를 피해 더 여유롭게 휴식을 취할 수 있다는 점이 특징이다.

도심 루프탑에서 즐기는 늦여름

멀리 떠나기 부담스럽다면 서울 도심 호텔에서 늦여름 휴가를 즐겨보는 것도 방법이다.

서울드래곤시티는 8월 26일부터 9월 20일까지 ‘카바나 시티 레이트 서머’를 운영한다. 스카이킹덤 34층에 자리한 카바나 시티는 서울 도심과 한강을 한눈에 내려다보며 수영과 다이닝, 휴식을 함께 즐길 수 있는 루프톱 공간이다.

낮에는 2인 기준 16만원의 런치 세트로 식사와 카바나 시티 입장을 함께 이용할 수 있으며, 저녁에는 1인 6만원에 BBQ 플래터와 생맥주 무제한을 제공하는 ‘풀사이드 BBQ 플래터’를 선보인다. 객실 투숙 여부와 관계없이 수요일부터 일요일까지 이용할 수 있다.

여름과 가을 사이의 계절감을 느끼고 싶다면 서울 도심 호텔의 가을 패키지도 눈여겨볼 만하다. 프레이저 플레이스 센트럴 서울은 9~11월 가을 메뉴를 맛볼 수 있는 미식 패키지와 보드게임·캠핑 놀이 세트 등을 담은 가족형 패키지, 필름 카메라와 단풍 코스를 활용해 정동길의 가을을 즐기는 패키지 등 3종을 선보인다.

프레이저 플레이스 남대문 서울도 같은 기간 가을 메뉴와 숙박을 결합한 상품과 조식, 서울 중구 투어패스를 제공하는 패키지를 운영한다. 남대문과 덕수궁 등 서울 도심 명소를 둘러보며 가을 정취를 즐길 수 있도록 구성했다.

물놀이부터 공연까지…근교 리조트에서 막바지 휴가

수도권 근교에서 여름휴가를 마무리하고 싶다면 경기도 광주 곤지암리조트도 선택지다.

곤지암리조트는 8월 11일부터 ‘라스트 여름휴가’ 프로모션을 진행한다. 낮에는 생태하천과 수영장 등 물놀이 콘텐츠를 즐기고, 저녁에는 야외 공연과 맥주를 함께 즐길 수 있도록 프로그램을 구성했다.

특히 8월 23일까지 글로벌 외국인 공연단이 참여하는 ‘한여름 밤의 매직 타임’을 선보인다. 로비 공연을 시작으로 악사 연주, 마임쇼, 포토타임 등이 이어지며, 오후 5시 메인 공연은 폭염 시 실내 로비로 장소를 옮겨 운영한다.

객실과 패밀리스파를 함께 이용할 수 있는 스파 패키지도 마련했다. 화담숲 입구 카페 ‘씨드그린’에서는 애플망고 빙수와 팥빙수를 선보이며, 야외 펍에서는 공연 시간대 생맥주 1+1 혜택도 제공한다. 물놀이와 공연, 먹거리를 한곳에서 즐길 수 있어 가까운 곳에서 여름휴가를 마무리하기 좋다.

여름 끝자락, 워터파크에서 마지막 물놀이

여름 물놀이를 놓치고 싶지 않다면 리조트의 워터 콘텐츠를 활용해보는 것도 방법이다.

한화호텔앤드리조트는 전국 한화리조트에서 지역별 특색을 살린 물놀이 콘텐츠를 선보이고 있다. 거제 벨버디어에는 50m 길이의 신규 워터슬라이드가 설치됐으며, 키즈 수영장에서는 8월 30일까지 버블 이벤트를 진행한다. 패들보드 체험은 9월 27일까지 운영한다.

설악 워터피아에서는 ‘토렌트리버’와 ‘익스트림밸리’ 등 인기 어트랙션을 즐길 수 있다. 설악 쏘라노 투숙객에게는 워터피아 전 권종 45% 할인 혜택을 제공하며, 8월 22일 열리는 워터밤 속초와 연계한 패키지도 선보인다.

가족 단위 여행객이라면 한화리조트 경주의 ‘뽀로로아쿠아빌리지’도 눈여겨볼 만하다. 천연 온천수를 활용한 유수풀과 어린이 놀이공간을 갖췄으며, 한화리조트 산정호수 안시는 8월 31일까지 리조트 인근 물놀이장을 운영한다.

메밀꽃·억새…한발 앞서 만나는 가을

가을을 미리 만나고 싶다면 평창과 제주에서 계절의 변화를 느껴보는 것도 좋다. 휘닉스 호텔앤드리조트는 평창의 메밀꽃과 제주의 억새 등 지역별 가을 풍경을 테마로 한 ‘폴 투게더’ 상품을 선보인다.

평창 휘닉스 파크에서는 곤돌라를 타고 해발 1050m 몽블랑 정상에 올라 8월 중순부터 피기 시작하는 하얀 메밀꽃을 감상할 수 있다. 가을이 깊어지면 단풍으로 이어지는 계절의 변화도 만날 수 있으며, 패키지에는 몽블랑 곤돌라 이용 혜택이 포함된다.

제주 휘닉스 아일랜드에서는 섭지코지에 펼쳐지는 은빛 억새를 감상할 수 있다. 억새 산책과 함께 글라스하우스, 유민 아르누보 뮤지엄 등 주변 명소를 둘러볼 수 있으며, 패키지 이용객에게는 유민 아르누보 뮤지엄 무료 관람과 글라스하우스 내 베이커리 카페 이용 혜택을 제공한다.