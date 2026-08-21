마이크론, 미국 내 첫 메모리 전문연구소 신설하기로

미국 메모리 반도체 기업 마이크론이 본사 소재지인 미 아이다호주 보이시에 차세대 메모리 연구소를 짓기로 했다. 인공지능(AI)발 메모리 슈퍼사이클 속에 기술력을 강화해 삼성전자와 SK하이닉스를 추격하려는 행보로 풀이된다.

마이크론은 20일(현지시간) 보도자료에서 향후 10년 간 총 100억달러(약 13조9000억원)를 투자해 메모리 연구소 ‘마이크론 리서치 랩’을 신설하기로 했다고 밝혔다. 연구소는 내년 중 연구원 수백명이 근무할 수 있는 규모로 착공된다.

미국 내 메모리 전문 연구소가 설립되는 것은 처음이다. 세부 연구 분야는 차세대 메모리 기술, 고성능 연산 아키텍처, 첨단 반도체 패키징, 미래 반도체 제조 공정 등이라고 마이크론은 설명했다.

마이크론은 신설 연구소가 고객사와 학계, 정부 기관, 스타트업 등 반도체 생태계 전반과 협력 네트워크를 구축할 것이라고 밝혔다. 유럽, 일본, 인도, 싱가포르, 대만 등 해외 기술 네트워크와도 적극 협력할 계획이라고도 밝혔다.

산제이 메로트라 마이크론 CEO는 “오늘 우리의 결정이 내일의 AI 경제를 누가 주도할 지를 결정한다. 미국의 AI 미래는 미국산 메모리 위에서 만들어질 것”이라고 말했다.

마이크론의 이번 결정은 도널드 트럼프 행정부의 미국 반도체 산업 재건 기조에 호응하는 동시에 연구개발(R&D) 투자를 확대해 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 메모리 기술 분야 경쟁자인 삼성전자와 SK하이닉스를 추격하려는 행보로 풀이된다.

마이크론은 미국 내 제조시설 구축을 위해 2500억달러(약 349조원)를 투자하기로 한 바 있다. 보이시에 건설 중인 첫 번째 메모리 팹은 2027년 중반부터 양산에 들어갈 것으로 알려졌다.

마이크론의 메모리 연구소 신설 계획에 백악관과 상무부도 환영한다는 입장을 밝혔다. 하워드 러트닉 상무장관은 “메모리는 미국 기술 리더십의 핵심 요소”라며 “(이번 투자 약속은) 미국 혁신을 강화하고 수백개의 일자리를 만들어내며 메모리가 혁신을 제한하지 못하도록 할 것”이라고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 팀 쿡 애플 CEO 등 기업인들도 환영 성명을 냈다.