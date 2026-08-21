2030년까지 서울 자율주행버스 500대 도입한다

서울시가 2030년까지 시내를 달리는 자율주행버스를 500대 규모로 늘린다.

서울시는 G3 서울 기획위원회 교통혁신분과가 ‘2030년 500대 규모 자율주행버스 운행 확대’와 ‘빠른 대중교통 접근성(ART) 미확보 지역 조사’를 전략 사업으로 선정했다고 21일 밝혔다. G3 서울 기획위원회는 서울의 성장 전략을 설계하는 정책 기구다.

내년까지 자율주행 시내버스 시제품을 제작하고, 2028년 실증·시범 서비스를 거쳐 2029년부터 대량으로 도입할 계획이다. 운행 초기에는 중앙버스전용차로와 새벽·심야시간대 중심으로 적용하고, 향후 일반차로까지 범위를 넓힌다. 서울시는 “시범 운행을 넘어 정규 교통 운영 환경에 돌입해 자율주행 대중교통 기반을 마련할 것”이라고 말했다.

현재 서울시가 6개 지구에서 운행 중인 자율주행차는 36대다. 버스 16대, 택시 19대, 수요응답형 교통(DRT) 1대다. 지난 7월 말 기준 누적 23만4000명이 탑승했다. 시는 심야 자율주행버스, 경비원·환경미화원 등 새벽 노동자를 위한 새벽동행 자율주행버스, 마을버스형 자율주행버스를 운영하고 있다.

시는 자율주행버스 운행이 확대되면 새벽·심야시간대 이동 편의가 높아지고, 야간 상권 이용과 문화·여가 활동이 늘어 야간경제 활성화에도 도움이 될 것으로 보고 있다. 중장기적으로 제조사·자율주행 기업·운수사·플랫폼 기업 등이 이어지는 산업 밸류체인이 구축될 것으로 전망했다.

서울 전역을 대상으로 대중교통 접근성에 대한 전수조사도 벌인다. 지하철역 또는 중앙·가로변 버스전용차로에서 800ｍ 이내인지를 따지는 ‘빠른 대중교통 접근성(ART)’ 개념을 활용한다. 인구·통행수요·지역 여건 등을 함께 분석해 ART 미확보 지역과 우선 개선 대상을 구체화할 계획이다.

조사 결과를 토대로 버스전용차로 확충, 버스노선 연계 등 지역별 개선방안을 마련할 예정이다. 해외 대도시 사례도 비교·분석해 중장기 대중교통망 확충을 위한 기초자료로 활용한다. 뉴욕은 거주지 800ｍ 이내에 지하철역이나 버스전용차로 정류장이 없는 곳을 ART 미확보 지역으로 구분해 간선급행버스 노선망 확충 등에 활용하고 있다.