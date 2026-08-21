주말 충남서 e스포츠 대회 열린다···홍성에서 22~23일 도지사배 개최

이번 주말 충남에서 도지사배 e스포츠대회가 열린다.

충남도는 22~23일 홍성군 국민체육센터에서 충남콘텐츠진흥원과 함께 ‘2026 충남도지사배 e스포츠대회’를 개최한다고 21일 밝혔다.

e스포츠 문화 저변 확대를 위해 열리는 이번 대회에는 청소년·대학생·직장인 선수와 국제 교류전 선수 등 모두 236명이 참가해 기량을 겨룬다.

도는 대회 개최를 위해 지난 7월부터 도내 9개 시군에서 지역 예선과 종목별 선발전을 진행했다. 예선을 통과한 선수들이 이틀간 본선과 결선 경기를 치르게 된다.

첫날에는 리그오브레전드, 발로란트, 브롤스타즈 등 청소년부 3개 종목 경기가 진행되고, 일본과 베트남에서 참가한 청소년 선수단과의 국제 친선 교류전도 열린다.

둘째날 열리는 직장인부 경기는 리그오브레전드와 스타크래프트 리마스터 등 2종목으로 진행되며, 대학생부는 발로란트와 FC온라인 경기를 치른다.

행사장에서는 도 대표 e스포츠 게임단 홍보와 인디게임 및 아케이드게임 체험, 키캡·픽셀아트 만들기, 인생네컷 촬영 등 관람객을 위한 다양한 행사도 열린다.

이번 대회 주요 경기는 유튜브와 네이버 스트리밍 플랫폼 ‘치지직’을 통해서도 생중계된다. 남성연 도 문화체육관광국장은 “이번 대회는 청소년부터 대학생, 직장인까지 다양한 세대가 e스포츠로 소통하고 해외 청소년들과도 우정을 쌓는 자리가 될 것”이라며 “선수들이 준비한 기량을 마음껏 펼치는 축제의 장이 되길 기대한다”고 말했다.