충북 첫 군립공원 탄생할까…옥천군, ‘대청호 생태 군립공원’ 조성 추진

충북 옥천군이 도내 첫 군립공원 조성에 나선다.

옥천군은 오는 25일 안내면 행정복지센터에서 대청호 생태 군립공원 조성을 위한 주민설명회를 연다고 21일 밝혔다.

이번 설명회는 지역 주민과 토지 소유자 등을 대상으로 사업의 기본구상과 주요 추진 방향을 설명하기 듣기 위해 마련됐다. 군은 설명회에서 수렴된 의견을 종합적으로 검토해 공원 기본구상에 반영할 계획이다.

대청호 생태 군립공원은 안내면 장계리 일원에 53만731㎡규모로 조성될 예정이다. 옥천군은 2030년까지 도비 25억원, 군비 175억원 등 총 200억원을 투입해 4만990㎡ 규모의 사계절 생태숲, 수변산책로(1.9km), 생태탐방로(3.4km), 수변 쉼터 등을 조성할 계획이다.

이를 위해 지난해 전문기관에 타당성 용역을 발주했고, 최근 관련 조례를 만들어 공무원·민간 전문가 15명이 참여하는 군립공원위원회(위원장 부군수)를 구성하는 중이다.

군은 올해 국토교통부, 환경부, 수자원공사 등과 업무협의를 마무리 짓고, 내년 상반기 ‘도내 1호 군립공원’ 지정 절차를 밟을 계획이다. 이후 2028년 하반기에 1단계 공사에 착공한다는 목표다.

황규철 옥천군수는 “대청호 환경·생태 가치를 높이면서 무분별한 개발을 막기 위해 군립공원 조성을 추진한다”며 “바로 옆 장계관광지 활성화 사업과 국내 최장 길이의 출렁다리 설치 등과 연계해 중부권의 새로운 명소가 될 것”이라고 말했다.