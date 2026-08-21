검찰, ‘노태우 비자금 의혹’ 김옥숙 여사 사저 압수수색

노태우 전 대통령 일가의 비자금 의혹을 수사하는 검찰이 노 전 대통령의 부인 김옥숙 여사의 자택을 압수수색하고 있다.

아들 노재헌 주중한국대사가 이사장으로 있는 동아시아문화재단과 노태우센터, 과거 비자금 조성 과정에서 차명계좌를 제공했다는 의혹을 받는 당시 비서관들의 자택 등도 압수수색 대상에 포함된 것으로 알려졌다.

검찰은 앞서 5.18 기념재단 등으로부터 노소영 아트센터 나비 관장, 노 대사 등 노 전 대통령 일가가 비자금을 은닉했다는 고발장을 접수해 수사를 진행해왔다.