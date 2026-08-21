검찰, ‘노태우 비자금 의혹’ 김옥숙 여사 사저 압수수색

노태우 전 대통령 일가의 비자금 의혹을 수사하는 검찰이 노 전 대통령의 부인 김옥숙 여사의 자택을 압수수색하고 있다.
21일 법조계에 따르면 서울중앙지검 범죄수익환수부(부장검사 소정수)는 이날 오전 노 전 대통령 일가의 범죄수익은닉규제법 위반 혐의와 관련해 김 여사가 머무는 서울 서대문구 연희동 사저 등을 압수수색 중이다.
아들 노재헌 주중한국대사가 이사장으로 있는 동아시아문화재단과 노태우센터, 과거 비자금 조성 과정에서 차명계좌를 제공했다는 의혹을 받는 당시 비서관들의 자택 등도 압수수색 대상에 포함된 것으로 알려졌다.
검찰은 앞서 5.18 기념재단 등으로부터 노소영 아트센터 나비 관장, 노 대사 등 노 전 대통령 일가가 비자금을 은닉했다는 고발장을 접수해 수사를 진행해왔다.
비자금의 존재는 노 관장과 최태원 SK그룹 회장 간 재산분할 소송에서 처음 드러났다. 노 관장은 “부친인 노 전 대통령이 비자금 300억 원을 SK 최종현 선대회장 측에 건넸다’며 관련 메모와 약속어음을 공개했다. 메모엔 총 904억 규모의 자금 내역이 적혀 있는 것으로 전해졌다.