정성호 법무장관 사직서 이어 ‘병가’ 사용…국회 법사위 불참

청와대에 사직서를 제출한 정성호 법무부 장관이 21일 하루 병가를 낸 것으로 파악됐다. 이날 예정됐던 국회 법제사법위원회 전체회의 일정에는 불참했다.

정 장관은 건강상 사유를 들어 수차례 공개적으로 사의를 표명해오다 지난 18일 청와대와 인사혁신처에 사직서를 제출했다. 정 장관의 이날 병가 사용은 공식적으로 사직서를 낸 상태에서 공개적인 직무 활동을 자제하려는 것으로 보인다. 이날 국회 법사위에는 이진수 법무부 차관이 참석했다.

정 장관은 지난 18일 퇴근길에 기자들과 만나 “국회에 가서 형사소송법 개정 과정에서 나타난 약간의 문제점들을 신속하게 수정하는 데 내가 할 일이 더 많지 않겠냐는 판단 하에 (사직서를) 제출했다”고 밝혔다. 청와대는 정 장관 사의에 “후속 인사 등의 조치가 이뤄질 때까지 맡은 바 역할을 다해줄 것을 당부한다”고 밝혔다.

청와대의 후임 법무부 장관 인선 작업도 속도를 낼 것으로 보인다. 정 장관 후임으로는 검찰 출신인 박균택·이건태 더불어민주당 의원 등이 거론된다.