‘코스닥 시총 1위’ 알테오젠 2532억원 투자, 대전에 제조시설 짓는다···민선 9기 대전시 첫 투자협약

코스닥 시총 1위 바이오기업 알테오젠이 대전에 제조시설을 신설한다.

대전시는 21일 시청에서 알테오젠과 2532억원 규모의 투자 협약을 맺었다.

알테오젠은 이번 협약을 기반으로 유성구 둔곡지구에 원료 및 완제의약품 제조시설을 신설하기로 했다.

시는 엘테오젠의 신규 투자와 시설 조성이 원활히 이뤄지도록 행·재정적인 지원을 하게 된다.

이번 협약에는 알테오젠이 제조시설 신설을 통해 135개 신규 일자리를 창출한다는 내용도 담겼다.

알테오젠은 2008년 대전에 설립된 바이오 기업이다. 기존 바이오의약품보다 성능이 개선된 차세대 바이오베터 등을 연구·개발해 코스닥 시장에서 시총 1위에 올라있다.

이번 투자 협약은 민선 9기 출범 이후 처음 이뤄진 투자 유치 성과다. 시는 협약을 계기로 알테오젠과 함께 대전을 글로발 바이오 생산 기반 전초기지로 육성해 나간다는 구상이다.

허태정 시장은 “대전의 인공지능 기반 미래 성장전략과 연계해 바이오산업을 적극 육성하겠다”며 “국내 바이오 선도기업인 알테오젠의 투자가 성공적으로 결실을 맺도록 다각적인 지원을 하겠다”고 말했다.

전태연 알테오젠 사장도 “대전을 글로벌 바이오 생산 거점으로 성장시키기 위해 지속적은 투자와 기술혁신, 일자리 창출에 최선을 다하겠다”고 화답했다.