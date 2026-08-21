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울산시, 민선 9기 첫 추경 편성···사상 첫 6조원 시대

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울산시가 시민 대중교통 불편 해소와 주력산업 인공지능 전환에 중점을 둔 민선 9기 첫 추가경정예산을 내놨다.

김상욱 울산시장은 "이번 추경은 화려한 전시성 사업보다 시민이 일상에서 바로 체감할 수 있는 분야에 재원을 집중했다"라며 "끊긴 버스 노선을 되살리고, 주력산업의 인공지능 전환을 앞당길 것"이라고 말했다.

울산시의회는 오는 31일 제267회 제1차 정례회에서 이번 추경안을 심의·의결할 예정이다.

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울산시, 민선 9기 첫 추경 편성···사상 첫 6조원 시대

입력 2026.08.21 14:12

수정 2026.08.21 14:37

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  • 이우사 기자

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울산시는 21일 총 1264억원 규모의 2026년도 제3회 추경예산안을 편성해 시의회에 제출했다. 울산시 제공

울산시는 21일 총 1264억원 규모의 2026년도 제3회 추경예산안을 편성해 시의회에 제출했다. 울산시 제공

울산시가 시민 대중교통 불편 해소와 주력산업 인공지능 전환(AX)에 중점을 둔 민선 9기 첫 추가경정예산을 내놨다.

울산시는 총 1264억원 규모의 ‘2026년도 제3회 추경예산안’을 편성해 시의회에 제출한다고 21일 밝혔다. 이번 추경으로 올해 시 예산은 기존 5조9884억원에서 6조1148억원으로 2.1% 증가해 사상 처음으로 6조원을 넘어서게 된다.

예산은 교통·도로, AX·산업·경제, 생활·복지, 안전·도시, 환경·녹지 등 5대 분야로 나눠 편성됐다.

주요 분야별로 보면 시내버스 정상화를 위한 수소·전기 저상버스 37대를 구입하는 데 24억6000만원을 반영했다. 태화강역 시내버스 정류소 시설 정비 등 환경 개선(5억4000만원), 시내버스 노선 확충 용역(3억5000만원)도 추진한다.

산업 분야에서는 조선과 자동차 등 주력산업 경쟁력 강화를 위해 인공지능(AI) 선박 특화 기반 및 첨단부품 실증 지원에 29억2000만원을 투입한다.

안정적인 식수 공급을 위한 노후 상수도관 정비·교체(102억원)와 권역책임의료기관 시설·장비비(120억원)에도 대규모 예산을 반영했다.

김상욱 울산시장은 “이번 추경은 화려한 전시성 사업보다 시민이 일상에서 바로 체감할 수 있는 분야에 재원을 집중했다”라며 “끊긴 버스 노선을 되살리고, 주력산업의 인공지능(AI) 전환을 앞당길 것”이라고 말했다.

울산시의회는 오는 31일 제267회 제1차 정례회에서 이번 추경안을 심의·의결할 예정이다. 정례회는 9월16일까지 열린다.

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