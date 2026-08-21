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본문 요약

국민의힘 의원들이 21일 의원총회를 열어 장동혁 대표가 추진하는 전체 당협위원장 일괄 사퇴 후 재선출안 반대로 뜻을 모았다.

전날 장 대표와 정 원내대표는 현역 의원을 포함해 전체 당협위원장을 재선출하는 방안을 두고 정면충돌했다.

장 대표는 최고위원회의에서 당협위원장 전체를 일괄 사퇴시킨 후 책임당원 투표로 재선출하는 방안을 의결하려 했지만 정 원내대표가 제동을 걸면서 의결이 보류됐다.

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국힘 의총서 장동혁 추진 ‘당협위원장 일괄사퇴 후 재선출’ 반대로 뜻 모아…갈등 계속될 듯

입력 2026.08.21 14:35

  • 박순봉 기자

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국민의힘 의원들이 21일 의원총회를 열어 장동혁 대표가 추진하는 전체 당협위원장 일괄 사퇴 후 재선출안 반대로 뜻을 모았다. 장 대표 등 지도부 다수가 찬성 입장이라 갈등이 커질 수 있다는 관측이 나온다.

정점식 국민의힘 원내대표와 소속의원들이 21일 국회에서 열린 의원총회에서 종합특검을 규탄하는 피켓팅을 하고 있다. 박민규 선임기자

정점식 국민의힘 원내대표와 소속의원들이 21일 국회에서 열린 의원총회에서 종합특검을 규탄하는 피켓팅을 하고 있다. 박민규 선임기자

최수진 원내수석대변인은 이날 국회에서 열린 의총 후 기자들에게 “(의원 다수의 뜻은) 기존 방식대로 하는 것, 즉 운영위원회에서 재선출하는 방식이 좋겠다는 것”이라며 “정점식 원내대표가 이 내용을 최고위에 전달할 것”이라고 말했다.

의총에서는 “당원의 선택을 통해서 당협위원장을 뽑자는 취지는 좋지만, 지금은 당이 너무 혼란스러워지고, 이런 식으로 투표하게 되면 당원들이 갈라질 수 있다”, “지금은 민주당과 싸워야 하고 당내 통합을 해야 할 타이밍이다”, “운영위원회를 통해서 (당협위원장을) 재선출하는 방식 또한 당헌·당규에 있는 규정이므로 우리는 그냥 관행대로 가는 것이 좋겠다” 등의 발언이 나왔다고 최 원내수석대변인은 전했다.

최 원내수석대변인은 ‘최종 결론이고, 정점식 원내대표가 전달하는 것이냐’는 질문에 “그렇게 이해하면 된다”고 말했다. 정 원내대표는 의원들의 뜻을 다음에 열리는 최고위원회의에서 전달할 예정이다.

전날 장 대표와 정 원내대표는 현역 의원을 포함해 전체 당협위원장을 재선출하는 방안을 두고 정면충돌했다. 장 대표는 최고위원회의에서 당협위원장 전체를 일괄 사퇴시킨 후 책임당원 투표로 재선출하는 방안을 의결하려 했지만 정 원내대표가 제동을 걸면서 의결이 보류됐다.

전날 최고위에서는 지도부 9명 중 찬성 5명(장 대표·김민수·김재원·양향자·조광한 최고위원), 반대 1명(우재준 최고위원), 기권 1명(신동욱 최고위원) 등으로 과반이 당협위원장 전면 재선출안에 찬성 입장이었다.

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