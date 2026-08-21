국힘 의총서 장동혁 추진 ‘당협위원장 일괄사퇴 후 재선출’ 반대로 뜻 모아…갈등 계속될 듯

국민의힘 의원들이 21일 의원총회를 열어 장동혁 대표가 추진하는 전체 당협위원장 일괄 사퇴 후 재선출안 반대로 뜻을 모았다. 장 대표 등 지도부 다수가 찬성 입장이라 갈등이 커질 수 있다는 관측이 나온다.

최수진 원내수석대변인은 이날 국회에서 열린 의총 후 기자들에게 “(의원 다수의 뜻은) 기존 방식대로 하는 것, 즉 운영위원회에서 재선출하는 방식이 좋겠다는 것”이라며 “정점식 원내대표가 이 내용을 최고위에 전달할 것”이라고 말했다.

의총에서는 “당원의 선택을 통해서 당협위원장을 뽑자는 취지는 좋지만, 지금은 당이 너무 혼란스러워지고, 이런 식으로 투표하게 되면 당원들이 갈라질 수 있다”, “지금은 민주당과 싸워야 하고 당내 통합을 해야 할 타이밍이다”, “운영위원회를 통해서 (당협위원장을) 재선출하는 방식 또한 당헌·당규에 있는 규정이므로 우리는 그냥 관행대로 가는 것이 좋겠다” 등의 발언이 나왔다고 최 원내수석대변인은 전했다.

최 원내수석대변인은 ‘최종 결론이고, 정점식 원내대표가 전달하는 것이냐’는 질문에 “그렇게 이해하면 된다”고 말했다. 정 원내대표는 의원들의 뜻을 다음에 열리는 최고위원회의에서 전달할 예정이다.

전날 장 대표와 정 원내대표는 현역 의원을 포함해 전체 당협위원장을 재선출하는 방안을 두고 정면충돌했다. 장 대표는 최고위원회의에서 당협위원장 전체를 일괄 사퇴시킨 후 책임당원 투표로 재선출하는 방안을 의결하려 했지만 정 원내대표가 제동을 걸면서 의결이 보류됐다.

전날 최고위에서는 지도부 9명 중 찬성 5명(장 대표·김민수·김재원·양향자·조광한 최고위원), 반대 1명(우재준 최고위원), 기권 1명(신동욱 최고위원) 등으로 과반이 당협위원장 전면 재선출안에 찬성 입장이었다.