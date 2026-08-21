전남 농어촌 누비던 ‘행복버스’···광주권역 첫 운행

광산구 봉정마을서 기초검증 미용 등 생활복지 서비스 2021년부터 1050개 마을·3만3000명에 맞춤형 제공

전남 농어촌과 섬·산간마을을 찾아가던 ‘찾아가는 행복버스’가 광주권역에서 운영을 시작했다. 전남권역을 중심으로 운영돼 온 이동형 생활복지 서비스가 행정통합을 계기로 광주 5개 자치구까지 활동 범위를 넓힌 것이다.

전남광주시는 지난 20일 광산구 평동 봉정마을에서 찾아가는 행복버스를 운영했다고 21일 밝혔다.

행복버스는 병원이나 복지시설 이용이 불편한 농어촌·도서·산간마을을 직접 찾아가 기초 건강검진과 이·미용, 네일아트, 칼갈이 등 보건·생활 서비스를 제공하는 사업이다. 2021년부터 전남권역 22개 시·군을 중심으로 운행해 왔다. 현재까지 1050개 마을을 찾아 주민 3만3000여명에게 모두 27만4000여건의 맞춤형 서비스를 제공했다.

첫 광주권역 운행지인 평동은 고령인구 비율이 높은 지역이다. 지난달 말 기준 주민 4900명 가운데 65세 이상은 1545명으로 31.5%를 차지한다. 전남광주시 전체 65세 이상 인구 비율 24.9%보다 6.6%포인트 높다.

봉정마을에서는 기초검진과 이·미용, 네일아트, 칼갈이 등이 진행됐다. 전남국악단의 국악공연도 함께 열렸다.

전남광주시는 앞으로 광주권역에서도 지역 특성과 주민 수요를 반영해 행복버스 운행 지역과 제공 서비스를 확대할 방침이다.

정광선 전남광주시 보건복지본부장은 “찾아가는 행복버스의 광주권역 확대는 전남과 광주 주민이 생활복지 서비스를 보다 가까이에서 이용하도록 서비스 범위를 넓히는 계기”라며 “앞으로도 지역 특성과 주민 수요를 반영한 서비스를 계속 확대해 필요한 복지서비스를 가까운 곳에서 이용하도록 하겠다”고 말했다.