‘반토막’ 난 UFS, 오늘 조기 종료…야외기동훈련 7건 연중 분산 추진

하반기 한·미 연합연습인 을지 자유의 방패(UFS)가 예정보다 일주일 앞당겨진 21일에 조기 종료된다. 이에 따라 한·미 군 당국은 UFS와 연계해 진행하려던 14건의 야외기동훈련(FTX) 가운데 7건은 다음주에 실시하고 남은 7건은 순연하기로 했다.

합동참모본부에 따르면, UFS는 이날 오후 제이비어 브런슨 한·미연합사령관의 발표로 종료된다. 한·미 양국은 올해 UFS를 오는 27일까지 진행할 예정이었지만 도널드 트럼프 미국 대통령이 연합연습 축소 지시를 내리면서 훈련 기간이 총 11일에서 5일로 줄었다.

한·미 연합연습 시작 후에 연습 기간이 절반으로 줄어든 것은 이번이 처음이다. 한·미는 오는 21일까지 1부 방어 작전 훈련을 실시하고, 23일부터 27일까지 2부 반격 작전 훈련을 할 계획이었지만 2부를 취소하는 쪽으로 결정했다.

지휘소연습(CPX)인 UFS와 연계한 야외기동훈련도 축소됐다. 한·미는 올해 UFS 기간 중 총 14건의 야외기동훈련을 시행할 계획이었지만 UFS가 조기 종료되면서 예정된 훈련 가운데 7건의 훈련은 오는 28일까지 마치고 나머지 7건은 순연하기로 했다. 합참은 순연된 7건의 야외기동훈련을 연중 분산해 시행하겠다는 입장이다.

합참 관계자는 “UFS 기간에 계획했던 연합 야외기동훈련 총 14건 중 7건은 (오는 28일까지) 정상 시행한다”며 “조정된 (나머지 7건의) 연합 야외기동훈련에 대해서는 실전적인 훈련이 될 수 있도록 한·미가 긴밀하게 협의해서 방안을 강구해 나갈 예정”이라고 말했다.

합참은 이번 UFS 기간을 포함해 연간 계획된 150여건의 야외기동훈련을 변동 없이 연중 균형 있게 실시하겠다는 입장을 밝혔다. 다만 연중 예정된 야외기동훈련 역시 미국 측의 기조에 따라 이행률이 절반 수준으로 떨어지는 것 아니냐는 지적에 국방부 관계자는 “예단해서 답하기는 어렵다”고 말했다.

이날 미국 태평양사령부는 전날 북한이 평양 일대에서 600㎜ 방사포로 특정되는 탄도미사일 10여발을 동해상으로 발사한 것에 대해 “미국과 동맹국에 즉각적인 위협이 되지 않는다”며 신중한 입장을 내놓았다. 이는 북한의 도발에 대응하지 않고 상황을 안정적으로 관리하려는 의도로 풀이된다.

통일부 고위 관계자는 이날 취재진과 만나 “이번에 한·미 연합연습을 대폭 축소하기로 한 것은 (트럼프 대통령의) 통 큰 결단으로 평가한다”며 “트럼프 대통령이 (북한에 대화를 위한) 시그널을 보냈다고 생각한다”고 말했다.