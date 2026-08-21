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마약왕의 18년 질긴 해외 도피, 마침내 끝났다···5만여명분 필로폰 밀수 총책 구속 송치

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본문 요약

국내에 5만3000명분의 대규모 필로폰을 밀수한 마약 총책이 장기간 해외 도피 끝에 붙잡혀 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 광역수사단 마약범죄수사대는 2015~2016년 필리핀에서 운반책을 통해 필로폰 총 1.6㎏을 국내로 밀수한 혐의로 총책 A씨를 21일 서울중앙지검에 구속 송치했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 해당 밀수 규모는 시가 53억원 상당으로 약 5만3000명이 동시에 투약할 수 있는 양이다.

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마약왕의 18년 질긴 해외 도피, 마침내 끝났다···5만여명분 필로폰 밀수 총책 구속 송치

입력 2026.08.21 15:12

수정 2026.08.21 15:23

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  • 하주언 기자

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2015~2016년 53억 상당 필로폰 국내 밀수

수사 시작되자 중국·필리핀 등 오가며 도피

중국 공안 적발돼 국내 강제추방되며 구속

경찰 마크. 김창길 기자

경찰 마크. 김창길 기자

국내에 5만3000명분의 대규모 필로폰을 밀수한 마약 총책이 장기간 해외 도피 끝에 붙잡혀 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 광역수사단 마약범죄수사대는 2015~2016년 필리핀에서 운반책을 통해 필로폰 총 1.6㎏을 국내로 밀수한 혐의로 총책 A씨를 21일 서울중앙지검에 구속 송치했다고 밝혔다. 경찰에 따르면 해당 밀수 규모는 시가 53억원 상당으로 약 5만3000명이 동시에 투약할 수 있는 양이다.

A씨 범행에 대한 사법 조치가 10여년 만에 이뤄진 이유는 그가 해외를 돌며 도피 생활을 해왔기 때문이다. 경찰에 따르면 A씨는 2008년 다른 마약 사건에 대한 수사가 이뤄지자 출국해 중국과 필리핀을 오가며 도피했다. 필로폰 대규모 밀수가 적발되자 다른 사람의 분실 여권을 이용해 중국으로 밀입국하기도 했다.

A씨의 도피 행각은 지난달 8일 중국 단둥 공안국에 적발되며 18년 만에 막을 내렸다. A씨는 지난 13일 중국에서 국내로 강제 추방됐고, 서울청 마약범죄수사대 수사팀은 다음날 인천항 국제여객터미널에서 A씨를 체포했다. A씨는 지난 16일 법원의 영장 발부로 구속됐다.

경찰은 “해외 장기 도피 사범은 결국 국내외 관계 기관의 촘촘한 공조를 통해 검거된다는 점을 재확인했다”며 “경찰은 앞으로도 국경을 초월한 마약범죄에 대해 국내외 관계기관과 긴밀히 공조해 엄정하게 대응하겠다”고 밝혔다.

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