국민의힘 ‘비당권파 중징계’에 당권파도 비판 “과도한 징계 바람직하지 않아”

국민의힘 중앙윤리위원회가 비당권파인 조경태·권영진·서범수·진종오 의원 4명을 대상으로 중징계인 당원권 정지를 내린 것을 두고 21일 중진 의원들 중심으로 비판이 제기됐다. 당권파 내에서도 “과도한 징계는 바람직하지 않다”는 목소리가 나왔다

윤상현 의원(5선)은 이날 페이스북에 전날 당 중앙윤리위원회가 조경태·권영진·서범수·진종오 의원에게 징계를 내린 것을 언급한 뒤 “장동혁 대표님과 당 지도부에 간곡히 요청드린다”며 “상식적인 선에서 중징계를 재고해 달라”고 적었다. 윤리위는 전날 조 의원에게는 2년 6개월, 권 의원에게는 1년 6개월, 서 의원에게는 10개월, 진 의원에게는 1년 6개월의 당원권 정지 처분을 각각 내렸다.

윤 의원은 “우리에게 필요한 것은 배제가 아니라 화합이고, 강경함이 아니라 포용”이라며 “지금 우리가 싸워야 할 상대는 당 내부가 아니다. 우리는 내부 갈등에만 전력을 소모하고 있는 것 아니냐”고 썼다.

김태호 의원(4선)은 페이스북에 “국민의힘이 지금 선택해야 할 길은 숙청이 아니라 통합, 충성 경쟁이 아니라 국민의 신뢰, 사당화가 아니라 공당의 정치”라며 “중징계가 당권을 지키는 데는 도움이 될지 모른다. 그러나 그것이 국민의힘을 더 강하게 만들 것인지는 전혀 다른 문제”라고 밝혔다.

권영세 의원(5선)도 이날 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연해 “상징적인 차원에서 징계는 필요하지만 이런 식으로 하는 건 과하다”며 “최고위원회에서 최종 결정하는 과정에서 변동이 필요하다”고 말했다.

당권파인 김재원 최고위원도 이날 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 “과도한 징계는 바람직하지 않다. 징계가 너무 중하다”고 말했다.

국민의힘 내 의원 모임인 ‘대안과미래’도 이날 입장문을 내고 “동료 의원 네 명에 대한 윤리위 회부와 징계는 반대하지 않는다”면서도 “하지만 정치 생명을 끊는 중징계는 당을 분열의 소용돌이로 몰아넣는 결과를 초래할 것”이라고 밝혔다. 이들은 “정치 생명을 끊는 칼을 들이댄 이번 윤리위원회의 결정은 결국 우리 모두에게 상처를 입히게 될 것”이라며 “장동혁 대표와 지도부가 현명한 결정을 내릴 것을 촉구한다”고 했다.

징계를 받은 당사자들도 반발했다. 권영진 국민의힘 의원은 이날 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연해 “과거 독재 정권이 사정 정국 만드는 거나 지금 징계 정국이나 다를 게 뭐 있나”라며 “반대 세력들을 정치적으로 제거하고 입틀막 하기 위한 것”이라고 말했다.

진 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “징계 결정 구체적 행위에 대해 공개하라”며 “공개를 못 한다면 윤리위가 아니라 정치적 숙청 도구일 뿐”이라고 말했다.