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[속보]이 대통령, 여한구 후임 통상교섭본부장에 박정성, 소방청장에 최용철 임명

입력 2026.08.21 15:21

수정 2026.08.21 15:44

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박정성 산업통상부 통상교섭본부장(왼쪽)과 최용철 소방청장(오른쪽). 청와대 제공

박정성 산업통상부 통상교섭본부장(왼쪽)과 최용철 소방청장(오른쪽). 청와대 제공

이재명 대통령은 21일 경질된 여한구 산업통상부 통상교섭본부장 후임으로 박정성 산업부 통상차관보를 임명했다. 박 신임 통상교섭본부장은 산업부 무역투자실장과 통상차관보 등을 역임하며 30년 가까이 통상 및 무역정책 분야 핵심 보직을 두루 거친 통상 관료다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 “대미 관세 및 투자 협상의 실무 총괄을 맡아온 인물로, 급박한 대미 통상 현안 속에서 협상의 연속성을 유지하며 국익을 극대화할 적임자로 판단했다”는 인선 배경을 밝혔다.

강 대변인은 “박 통상교섭본부장은 세계무역기구(WTO) 투자원활화 협상 공동의장, 대미 관세협상 태스크포스(TF) 실무수석대표 경험을 바탕으로 정교한 협상 전략을 통해 복잡한 통상 현안을 풀어갈 것으로 기대된다”고 밝혔다.

박 통상교섭본부장은 한·미 관세 협상 등 주요 통상 현안에서 실무 사령탑 역할을 맡게 된다. 미국 측은 3500억달러 규모의 대미 투자 프로젝트 신속한 이행을 압박하고 있다. 미국 연방하원 공화당 의원 54명은 지난 4월 강경화 주미 대사에게 쿠팡 등 미국 기업에 대한 차별적 규제 중단을 촉구하는 연명 서한을 발송한 바 있다.

이 대통령은 소방청장에는 최용철 소방청 차장을 임명했다. 최 청장은 경기도 소방재난본부장 전담직무대리와 소방청 차장 등을 역임하는 등 27년 동안 일선 구조 현장과 핵심 정책 부서를 모두 거친 소방 전문가다.

강 대변인은 “탁월한 현장 지휘 능력과 업무추진력, 풍부한 행정 경험을 겸비했으며, 소통과 화합의 합리적 리더십으로 소방청 내에서 신망도 높다”며 “국정 전 분야에서 국민의 생명과 안전을 최우선한다는 국정 목표에 따라 철저한 재난 예방 및 대응 체계를 구축해 나갈 것으로 기대된다”고 밝혔다.

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