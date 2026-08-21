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본문 요약

영국 배우 앤서니 홉킨스가 직접 작곡한 작품 12곡을 세계적인 클래식 레이블 데카를 통해 앨범으로 발매했다.

대표곡은 홉킨스가 1963년 작곡한 '1947:피아노와 오케스트라를 위한 모음곡' 중 '브랙컨 로드'다.

홉킨스가 1940년대에 살았던 영국 사우스웨일스 고향 집의 풍경을 담은 작품이다.

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“음악은 나의 첫번째 소망”···배우 앤서니 홉킨스 자작곡 클래식 앨범 발매

입력 2026.08.21 16:02

수정 2026.08.21 16:06

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앤터니 홉킨스의 앨범 ‘라이프 이즈 어 드림’. 데카 클래식스 제공

앤터니 홉킨스의 앨범 ‘라이프 이즈 어 드림’. 데카 클래식스 제공

영국 배우 앤서니 홉킨스가 직접 작곡한 작품 12곡을 세계적인 클래식 레이블 데카를 통해 앨범으로 발매했다.

데카 클래식스는 21일 홉킨스의 앨범 <라이프 이즈 어 드림>을 발매했다고 밝혔다. 이 앨범에는 홉킨스가 60년에 걸쳐 작곡한 관현악곡 12곡이 담겼다. 녹음 작업에는 지휘자 구스타보 두다멜, 영국 필하모니아 오케스트라, 피아니스트 세르지오 티엠포, 첼리스트 그레고리오 니에토 등이 참여했다.

대표곡은 홉킨스가 1963년 작곡한 ‘1947:피아노와 오케스트라를 위한 모음곡’ 중 ‘브랙컨 로드’다. 홉킨스가 1940년대에 살았던 영국 사우스웨일스 고향 집의 풍경을 담은 작품이다. 이 외에 ‘마이 파더랜드’ ‘스텔라 아리아’ ‘타라’ 등 가족과 고향을 그리는 마음을 담은 작품들이 실렸다.

홉킨스는 “음악은 나의 첫번째 바람이자 첫번째 소망이었다”면서 “이 작품들 중 일부는 수십년 동안 저와 함께해 왔고, 저는 여전히 그 곡들로 돌아가곤 한다”고 발매 소감을 밝혔다.

두다멜은 “홉킨스는 하나의 매체를 넘어서는 창작의 목소리를 지닌 보기 드문 예술가”라며 “그의 작품을 들을 때마다 그 아름다움과 장인정신과 그 안에 살아 숨쉬는 경이감에 깊은 인상을 받는다”고 말했다.

영국 웨일스 출신인 홉킨스는 영화 <양들의 침묵> <엘리펀트 맨> <가을의 전설> <두 교황> <더 파더> 등으로 세계적 배우 반열에 올랐다. 1991년 <양들의 침묵>과 2021년 <더 파더>로 아카데미 남우주연상을 두 차례 받았다. 그는 네 살 때부터 피아노를 치기 시작했고, 10대 시절에는 지역 연극을 위한 음악도 작곡했다. 독학으로 작곡을 익힌 그는 2012년 요한 슈트라우스 오케스트라와 함께 녹음한 <앤드 더 왈츠 고즈 온>으로 영국 클래식 브릿 어워즈에서 올해의 앨범상을 받았다.

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