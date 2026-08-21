‘K컬처’ 열기에 차갑게 식어버린 ‘쿨재팬’?···540억엔 적자에 결국 사업 접는다

일본 문화 홍보용 국책 사업···한류 벤치마킹 투자 사업 부진에 누적 적자만 540억엔 달해 일 정부, 올해 민관펀드 폐지하고 예산도 없애 아사히 “국가 주도 콘텐츠 지원 실패의 상징”

일본이 ‘쿨한 일본 문화의 매력을 세계에 알리자’며 의욕적으로 추진해온 ‘쿨재팬(cool japan)’ 사업을 결국 중단하기로 했다. 전세계적인 K컬처 열풍 속에 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있는 데다 투자 회수 실적도 저조해 누적 적자가 불어난 데 따른 것이다.

21일 아사히신문·마이니치신문 등에 따르면 일본 경제산업성은 ‘쿨재팬 기구’로 불리는 민관펀드 ‘해외수요개척지원기구’를 폐지하고 내년도 재정투융자계획에 관련 사업을 반영하지 않을 방침이다.

쿨재팬은 일본의 만화·애니메이션·게임·영화·음악·음식·패션·전통문화·관광 등을 해외에 알리고 농림수산물·식품 수출과 방일 관광객을 늘리는 것을 목표로 한 사업이다. 아베 신조 정권이 2010년 시작해 2013년에는 사업의 사령탑 역할을 맡을 쿨재팬 기구를 출범시켰다. 일본 정부는 영국 토니 블레어 총리 시절의 ‘쿨 브리타니아’ 정책에서 영향을 받았다고 설명하지만, 한류를 벤치마킹한 정책으로도 알려졌다.

그러나 투자 사업의 수익화가 활발하지 못하면서 투자금 회수에 어려움을 겪었다. 누적 적자는 지난해까지 540억엔(약 4779억원)으로 불어났다.

사업 부진의 원인으로는 정책 설계 자체가 잘못됐다는 지적이 나온다. 경제산업성 관계자는 아사히신문에 “처음부터 정책성과 수익성이 상반됐다”며 “수익성이 높은 사업은 민간이 가져가기 때문에 애초에 수익화가 어려웠다”고 전했다.

사업을 중단하더라도 투자금이 회수되지 않을 가능성이 남아 있어 정책 실패에 대한 책임 공방도 예상된다. 아사히신문은 국가가 콘텐츠 산업 진흥에 깊이 관여하는 것에 회의적인 시각이 많았다며 “쿨재팬이 거액의 손실을 떠안은 국가 주도 콘텐츠 지원 실패의 상징이 됐다”고 보도했다. 아사히는 지난 6월 경제산업성이 추경예산을 사용한 콘텐츠산업 보조에 대한 내용을 발표하자 소셜미디어(SNS) 등에 비판적인 의견이 다수 올라왔다고 전했다.

또 아사히는 사업을 서둘러 접으려는 움직임에는 국민의 시선을 돌리고자 하는 의도도 엿보이지만 왜 실패했는지, 누가 책임을 질지는 여전히 불분명하다고 전했다.

쿨재팬 사업 중단은 다카이치 사나에 총리의 콘텐츠 지원 정책에도 부담이 될 수 있다. 다카이치 정권은 콘텐츠 산업을 ‘기간산업’으로 규정하고 인공지능(AI)·반도체 등과 함께 ‘전략 17분야’로 지정했다.

한편 경제산업성은 전날 내년도 예산요구서에 7조7000억엔(약 68조1388억원)을 책정했다. 올해 예산의 약 2.5배 규모로, 피지컬 AI·로봇에 1조4000억엔, 중요 광물 확보에 6800억엔, 나프타 등 원료 조달 다각화에 2200억엔, 중소기업 지원에 9000억엔을 각각 투입할 계획이다.