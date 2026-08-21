코스피 6900선 회복…코스닥은 4.6% 급락

코스피 지수가 21일 삼성전자·SK하이닉스의 동반 상승에 힘입어 6900선을 회복했다. 반면 코스닥 지수는 4% 넘게 하락했다.

이날 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 60.37포인트(0.88%) 오른 6912.95에 거래를 마쳤다. 기관이 2487억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 개인과 외국인은 각각 1조1662억원, 1757억원을 순매도했다.

삼성전자는 전 거래일보다 1만500원(3.87%) 오른 28만1500원, SK하이닉스는 3만9000원(2.31%) 상승한 173만원에 거래를 마쳤다.

반면 코스닥은 급락했다. 코스닥은 전 거래일보다 38.95포인트(4.63%) 내린 801.94에 거래를 마쳤다. 오전 한 때 코스닥150 선물·현물 가격이 급락하면서 프로그램 매도호가 효력이 5분간 정지되는 매도 사이드카가 발동되기도 했다.

코스닥에서는 개인이 6236억원을 순매수했지만 외국인과 기관이 각각 2836억원, 3465억원을 순매도하며 지수를 끌어내렸다.

에이비엘바이오(-8.85%), 에코프로비엠(-7.45%), 에코프로(-7.26%) 등 시가총액 상위 종목도 일제히 약세였다.

증권가에서는 전날 뉴욕 증시의 미국 국채 금리 상승과 소비재주 부진 영향이 코스닥 시장에서의 매물 출하로 이어진 것으로 보고 있다.