충칭 젊은 남성들, 연예기획사 포위하고 여성 팬 폭행

8월 14~17일 TF엔터테인먼트 포위 시위 온라인 중계 보고 찾아온 남성들로 세 불어 당국, 남성 체포하면서 ‘건전한 팬문화’ 강조 폭력 가담자들 “남자만 체포 역차별” 반발

중국 엔터테인먼트 산업의 중심 도시인 충칭에서 젊은 남성들의 무리가 며칠 동안 유명 아이돌 그룹 기획사를 포위하고 여성 팬들을 폭행해 경찰에 연행됐다. 중국 젊은 남성들의 여성혐오 문제를 드러낸 사건이라는 평가가 나온다.

엑스 등 소셜미디어에는 이달 중순부터 중국 유명 연예기획사 TF엔터테인먼트의 충칭 본사 앞에 젊은 남성들이 여럿 모여 11~14세 연령의 연습생들과 여성 팬들을 둘러싸고 공격하는 장면이 담긴 영상이 여러 건 올라왔다.

영상을 보면 이 남성들은 아이돌 연습생들을 향해 “자하오(嘉豪)”라고 외치고 아이돌 포스터를 찢었으며, 현장에 있던 여성 팬들을 향해 욕설을 하고 물병을 던졌다. 온라인에는 ‘자하오’라는 외침을 시작으로 폭력 사태가 시작됐다는 증언이 여러 건 올라왔다.

자하오는 온라인에서 유래한 ‘멋있는 척하는 젊은 남성’을 경멸하는 표현이다. 2024년 중국의 숏폼 영상 플랫폼인 더우인에서 화제가 된 한 중학생이 검은색 후드티와 마스크 차림으로 일렉트로닉 뮤지션 앨런 워커를 따라하는 것을 놀리는 말로 출발해, ‘멋있는 척하는 남성’ ‘허세 부리는 남성’이라는 의미를 얻었다.

폭력 수위는 갈수록 심해져서 17~18일 올라온 영상에는 남성들이 여성들을 발로 차고 때리는 장면도 담겼다. 인플루언서들은 이런 모습을 생중계하기도 했다. 현장에 모인 남성들의 수도 불어나 팬들보다 많아졌으며 TF 엔터테인먼트를 포위하는 모양새가 됐다.

TF엔터테인먼트는 18일 연습생들의 오프라인 훈련을 중단한다고 발표했다. 충칭시 공안국은 20일 성명을 발표해 17일 난빈루의 한 연예기획사 건물 아래 모여 있던 사람들 간에 말다툼과 충돌이 있었다고 밝혔다. 사건에 연루된 몇몇 이들에게 법 교육을 실시했으며, 공공질서 문란 혐의가 있는 사람들에 대해서는 추가 조사를 하겠다고 했다.

공안당국은 17일 이전 상황에 대해서는 밝히지 않았으며 청소년들에게 “문명화된 팬 활동을 하라”고 당부했다. 충돌을 ‘팬덤 문화 부작용’으로 본 것이다.

사건에 가담한 남성들은 공안당국 조치를 ‘남성 역차별’로 받아들이며 반발했다. 홍콩 독립언론 단전매는 충칭시 경찰이 출동한 이후 온라인에 “경찰이 남성만 연행했다” “경찰은 충칭의 어머니” “선택적 법 집행”이라는 비난이 올라왔으며, 생중계 등으로 얼굴이 노출된 여성 팬들의 개인 정보 유출과 얼굴을 성매매 전단지에 합성하는 성적 폭력이 이어졌다고 전했다.

TF엔터테인먼트는 중국에서 아이돌 시스템을 도입한 연예 기획사다. 중국 당국은 2021년 한국의 아이돌 오디션 프로그램인 ‘프로듀스 101’을 모방한 ‘청춘유니3’이 중국에서 큰 인기를 얻자 팬덤 문화를 사회 안정에 있어 위험한 요인으로 규정하고 단속을 강화해 왔다. 중국 국가인터넷정보판공실(CAC)은 연예인 인기 순위를 매기는 프로그램을 금지하는 등의 규제 조치를 내놓았다.

다만 당국은 팬 활동 자체를 막지는 못하고 ‘건전한 팬 활동’을 강조해 왔다. 팬덤을 무작정 틀어막을 수는 없는 데다가 공연 관람, 굿즈 소비 등이 창출하는 경제 효과도 있기 때문이다.

이 같은 조치는 일부 남성들에게 있어 여성스러운 남성 아이돌이나 여성 팬들에 대한 부정적 시각을 정당화했다는 평가가 나온다. TF엔터테인먼트의 아이돌 육성 시스템이 청소년들의 끊임없는 경쟁과 불안감을 자극한다는 비판도 제기돼 왔다.

폭력에 가담한 한 남성은 더우인에 올린 사과 영상에서도 “정의를 실현하기 위한 조치였다”고 말했다. 온라인에는 남성들의 폭력을 규탄하기보다는 ‘아이돌을 쫓아다니는 여성들’의 행실을 비난하는 게시글들이 올라와 많은 ‘좋아요’를 받았다. 중국 매체들도 여성을 대상으로 한 폭력은 강조하지 않았으며 성숙한 팬 문화를 강조하는 데 그쳤다.

대만·홍콩 매체들에 따르면 온라인 생중계 영상, SNS 등을 보고 남성들이 TF엔터테인먼트 앞에 모여들었다는 데 무게가 실린다. 공안당국은 사건 배경을 설명하지 않았다. 엑스 등에서는 “일부 남성들이 (자신들은 받지 못하는) 여성들의 관심과 보살핌이 연예인에게 쏟아지는 것에 분노를 느꼈다” “중국 사회에 오래 뿌리내린 젠더 갈등이 오프라인으로 나왔다”는 평가가 나왔다.

아이돌 팬들은 이번 사건을 여성에 대한 폭력으로 규정하면서 TF엔터테인먼트의 미온적 조치에 반발했다. 팬들은 공동 성명을 발표해 다수의 남성들이 일반 팬들을 괴롭혔다며 소속사가 연습생들의 안전을 위한 조치를 취할 것을 요구했다.