교육교부금 개편에 안민석 “개혁이 아니라 개악···교육에 대한 미래 어둡게 해”

안민석 경기도교육감은 21일 정부의 지방교육재정교부금 개편안에 대해 “개혁이 아니라 개악”이라고 말했다.

안 교육감은 이날 입장문을 내고 “국가의 미래인 교육예산에 대한 충분한 논의 없이 제시된 교부금 개편안에 대해, 경기도교육감으로서 깊은 우려와 유감을 표명한다”며 이같이 밝혔다.

그는 “저출생에 따른 학령인구 감소를 반영한다는 이유로 내국세 20.79% 연동제를 폐지하고 새로운 산식을 도입하려 한다”며 “초중등교육에 대한 미래를 어둡게 하고, 국가의 교육투자 총량을 줄이는 후퇴”라고 지적했다.

그러면서 “국가의 기본 필수사무인 초·중등 의무교육 재원을 깎아 다른 분야로 옮기는 방식은 ‘아랫돌 빼서 윗돌 괴기’식으로 교육재정을 제로섬 재배분하는 것일 뿐”이라며 “기본 원칙으로 돌아가야 한다. 지방교육재정의 변동성과 비효율은 개선하되, 그것이 국가의 전체 교육비 투자를 축소하는 수단이 되어서는 결코 안된다”고 덧붙였다.

안 교육감은 “교육계 및 국민과의 사전 소통 없이 일방적으로 추진된 이번 법 개정안은 신중하게 재검토돼야 한다”며 “국회 논의 과정에서 교육계와 국민의 의견을 충분히 수렴하여, 초중등교육에 대한 지속적인 투자와 안정적인 교육예산 확충 구조가 확보될 수 있도록 수정입법이 이루어지기를 강력히 촉구한다”고 밝혔다.

기획예산처는 이날 제1차 재정운용전략협의회를 열고 지방교육재정교부금의 내국세 연동 방식을 폐지하고 경제 여건과 학령인구 변화를 반영하는 구조로 개편하기로 했다.

이에 따라 교부금 산정 방식은 전년도 교부금에 최근 3년간 연평균 경상성장률과 학령인구 변화율을 반영하는 구조로 바뀐다. 기존에는 내국세 수입의 20.79%를 자동으로 교부금에 배분했지만, 앞으로는 경제 성장과 학생 수 변화를 함께 고려해 교부금 규모를 정하겠다는 취지다.