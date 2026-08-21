SK하이닉스 “日 반도체 공장 건설 추진, 미확정”

최태원 회장, 30일 방일 한·일 상의 회장단 회의 참석

SK하이닉스가 일본에 반도체 공장 건설을 추진하고 있다는 보도에 대해 “확정된 사항은 없다”고 밝혔다.

SK하이닉스는 21일 조회공시 요구에 대한 답변 공시를 통해 “메모리 사업 경쟁력 강화를 위해 추가 생산기지 구축 등 다양한 방안을 검토하고 있으나, 현재까지 확정된 사항은 없다”고 밝혔다. 이어 “추후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내 재공시하겠다”고 했다.

이번 공시는 SK하이닉스가 일본 미야기현에 메모리 반도체 생산공장을 짓는 방안을 추진하고 있다는 언론 보도가 나오자, 한국거래소가 관련 보도에 대한 사실 여부와 구체적인 내용을 확인하도록 조회공시를 요구한 데 따른 것이다.

그간 최태원 SK그룹 회장은 반도체 공장 건설과 관련해 조건이 맞는 장소가 있다면 지역이 어디든 상관없다는 입장을 밝혀왔다. 그는 “조건이 맞는 곳을 찾아 필요하다면 충분히 지어야 한다”고 했다.

SK하이닉스의 일본 투자가 주목받는 상황에서 최 회장은 오는 30일 대한상공회의소 회장 자격으로 제15회 한·일 상공회의소 회장단 회의에 참석하기 위해 1박2일 일정으로 일본으로 출국한다. 한일 상공회의소 회장단 회의는 매년 양국에서 번갈아 열린다.