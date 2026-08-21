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오세훈 “용산공원, 훼손 부지 아닌 ‘공원 예정지’···호도 말아야”

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본문 요약

오세훈 서울시장이 용산공원 내 일부 훼손 부지만 청년 주택 공급에 활용하겠다는 정부 입장에 대해 "훼손된 부지가 아니라 공원 예정지"라며 거듭 반대 입장을 밝혔다.

오 시장은 21일 페이스북을 통해 "정부는 이미 훼손된 부지만 활용하면 된다고 주장한다. 그러나 그곳은 '훼손된 부지'가 아니라 '공원 예정지"라고 말했다.

김윤덕 국토교통부 장관이 전날 오 시장과 만난 뒤 취재진에 "이미 훼손된 곳에 대해서 제한적으로 청년이나 신혼부부 등에게 주택을 공급하겠다는 것"이라고 밝힌 것을 겨냥한 발언이다.

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오세훈 “용산공원, 훼손 부지 아닌 ‘공원 예정지’···호도 말아야”

입력 2026.08.21 16:34

수정 2026.08.21 17:20

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  • 노도현 기자

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오세훈 서울시장이 지난 20일 서울시청에서 주택공급 관련 국토교통부 장관 면담 결과를 브리핑하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 지난 20일 서울시청에서 주택공급 관련 국토교통부 장관 면담 결과를 브리핑하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 용산공원 내 일부 훼손 부지만 청년 주택 공급에 활용하겠다는 정부 입장과 관련해 “훼손된 부지가 아니라 공원 예정지”라며 거듭 반대했다.

오 시장은 21일 페이스북을 통해 “정부는 이미 훼손된 부지만 활용하면 된다고 주장한다. 그러나 그곳은 ‘훼손된 부지’가 아니라 ‘공원 예정지”라고 말했다. 김윤덕 국토교통부 장관이 전날 오 시장과 만난 뒤 취재진에 “이미 훼손된 곳에 대해서 제한적으로 청년이나 신혼부부 등에게 주택을 공급하겠다는 것”이라고 밝힌 것을 겨냥한 발언이다.

오 시장은 “미군기지 반환 후 전체를 대규모 녹지공원으로 조성한다는 것이 용산공원 조성 특별법을 통해 국민과 한 약속”이라고 말했다. 이어 “2022년 대선 당시 ‘용산공원을 뉴욕의 센트럴파크에 버금가는 자연 속 휴식과 문화의 공간으로 조성하겠다’고 공약한 이재명 대통령께서 이를 누구보다 잘 알고 계실 것”이라고 했다.

그는 “국토부 장관을 만나 청년들에게 시급한 것은 언제 실현될지 모르는 불투명한 계획이 아니라 당장 이용할 수 있는 주거 사다리라는 점을 분명히 강조했다”고 말했다. 디딤돌대출 주택 가격 기준을 6억원에서 9억원으로, 대출한도를 4억원에서 6억원으로 현실화하고 ‘미리내집’ 장기전세 공급 규제를 완화하는 등 눈앞에 놓인 문제부터 해결해야 한다고 주장했다.

오 시장은 “언제 착공할지, 몇 가구를 공급할지조차 정해지지 않은 용산공원에 청년의 미래가 달린 것처럼 호도해서는 안 된다”고 말했다. 그러면서 “이를 마치 청년 주거의 유일한 해법인 것처럼 내세우는 것은 부동산 정책 실패에 대한 비판을 다른 곳으로 돌리려는 정치적 의도로밖에 보이지 않는다”고 했다.

오 시장은 “허황된 계획부터 마구 던지고 밀어붙일 것이 아니라 지금 작동할 수 있는 주거 사다리부터 복원하라”며 “불합리한 대출 규제를 현실화하고 전월세 시장을 정상화하는 것이 정부가 당장 해야 할 일”이라고 말했다.

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