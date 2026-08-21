최평규 SNT그룹 회장, 국립창원대 명예공학박사 학위 받아

최평규 SNT그룹 회장이 21일 국립창원대에서 열린 학위수여식에서 기계공학 분야 기술혁신과 국가 기간산업 발전, 장학사업을 통한 과학기술 인재 양성 등에 기여한 공로로 명예공학박사 학위를 받았다.

최 회장은 1979년 삼영열기계공업사를 창업한 이래 발전설비, 방위산업, 자동차부품 분야의 핵심기술 국산화와 외국시장 개척을 이끌며 국가 기간산업 발전에 공헌한 점을 평가받았다.

2013년 공익법인 ‘운해장학재단’을 설립해 13년간 장학생 2176명에게 총 167억원의 장학금을 전달하는 등 과학기술 인재 육성에 힘쓰는 등 사회공헌 활동을 한 점도 인정받았다.

최 회장은 “52년 동안 고단한 기술 개발의 길 위에서 저와 함께 ‘기술보국’의 열정으로 끊임없이 도전해 온 SNT 임직원들에게 이 영광을 돌린다”고 소감을 밝혔다.

최 회장은 졸업생들에게는 “6·25 전쟁의 폐허 속에서 최빈국이었던 대한민국이 선진국으로 도약할 수 있었던 것은 위기 속에서 더욱 강해지는 한민족의 ‘위대한 DNA와 도전정신’ 덕분이었다”며 “미래의 주역인 청년들이 이를 창조적으로 계승해 세계를 이끄는 개척자로 성장해 주길 바란다”고 말했다.

최 회장은 2003년에도 세종대에서 명예공학박사 학위를 받은 바 있다.