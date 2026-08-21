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본문 요약

최평규 SNT그룹 회장이 21일 국립창원대에서 열린 학위수여식에서 기계공학 분야 기술혁신과 국가 기간산업 발전, 장학사업을 통한 과학기술 인재 양성 등에 기여한 공로로 명예공학박사 학위를 받았다.

최 회장은 졸업생들에게는 "6·25 전쟁의 폐허 속에서 최빈국이었던 대한민국이 선진국으로 도약할 수 있었던 것은 위기 속에서 더욱 강해지는 한민족의 '위대한 DNA와 도전정신' 덕분이었다"며 "미래의 주역인 청년들이 이를 창조적으로 계승해 세계를 이끄는 개척자로 성장해 주길 바란다"고 말했다.

최 회장은 2003년에도 세종대에서 명예공학박사 학위를 받은 바 있다.

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최평규 SNT그룹 회장, 국립창원대 명예공학박사 학위 받아

입력 2026.08.21 16:42

  • 김정훈 기자

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최평규 SNT그룹 회장(가운데)과 박민원 국립창원대학교 총장(왼쪽)이 명예공학박사 학위 수여 후 기념촬영을 하고 있다. SNT다이내믹스 제공

최평규 SNT그룹 회장(가운데)과 박민원 국립창원대학교 총장(왼쪽)이 명예공학박사 학위 수여 후 기념촬영을 하고 있다. SNT다이내믹스 제공

최평규 SNT그룹 회장이 21일 국립창원대에서 열린 학위수여식에서 기계공학 분야 기술혁신과 국가 기간산업 발전, 장학사업을 통한 과학기술 인재 양성 등에 기여한 공로로 명예공학박사 학위를 받았다.

최 회장은 1979년 삼영열기계공업사를 창업한 이래 발전설비, 방위산업, 자동차부품 분야의 핵심기술 국산화와 외국시장 개척을 이끌며 국가 기간산업 발전에 공헌한 점을 평가받았다.

2013년 공익법인 ‘운해장학재단’을 설립해 13년간 장학생 2176명에게 총 167억원의 장학금을 전달하는 등 과학기술 인재 육성에 힘쓰는 등 사회공헌 활동을 한 점도 인정받았다.

최 회장은 “52년 동안 고단한 기술 개발의 길 위에서 저와 함께 ‘기술보국’의 열정으로 끊임없이 도전해 온 SNT 임직원들에게 이 영광을 돌린다”고 소감을 밝혔다.

최 회장은 졸업생들에게는 “6·25 전쟁의 폐허 속에서 최빈국이었던 대한민국이 선진국으로 도약할 수 있었던 것은 위기 속에서 더욱 강해지는 한민족의 ‘위대한 DNA와 도전정신’ 덕분이었다”며 “미래의 주역인 청년들이 이를 창조적으로 계승해 세계를 이끄는 개척자로 성장해 주길 바란다”고 말했다.

최 회장은 2003년에도 세종대에서 명예공학박사 학위를 받은 바 있다.

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