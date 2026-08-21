제주 실종 여성 가족에 2차 가해···경찰 “법 위반으로 처벌” 경고

경찰청이 제주에서 실종된 30대 여성의 가족에게 장난 전화를 걸거나 온라인에서 조롱·비하하는 행위에 대해 “법 위반에 해당할 수 있다”고 경고했다.

경찰청 국가수사본부는 21일 언론 공지를 통해 “최근 발생한 제주 30대 여성 실종 사건 관련해 실종자 가족이 제보를 받기 위해 SNS에 공개한 전화번호로 장난 전화를 하거나, 일부 온라인 커뮤니티 등에서 실종자 관련 미확인 사실 유포·조롱·비하하는 게시물이 확인되고 있다”고 밝혔다.

국수본은 “이는 실종자 가족에게 또 다른 정신적 고통을 초래하는 중대한 2차 가해 행위”라며 “장난 전화나 온라인상 2차 가해 게시물을 게시하는 행위는 경우에 따라 모욕·명예훼손·스토킹처벌법 등 관련 법령 위반에 해당할 수 있다”고 밝혔다.

국수본은 2차가해범죄수사과에서 관련 모니터링을 강화하고 있다며 “위법성이 인정되는 게시물에 대해서는 삭제·차단과 함께 엄정한 법 집행을 통해 대응할 방침”이라고 밝혔다. 국수본은 “성숙한 온라인 문화 조성에 동참해달라”고 당부했다.

제주에서 실종된 장미란씨(37)는 지난 5월12일 집을 나선 뒤 현재까지 행방이 파악되지 않고 있다. 경찰은 첫 실종 신고를 받은 제주서부경찰서 A경장이 사건을 부적절하게 종결했는지 등을 살펴보고 있다.