민주 박지원 “북·미 정상회담 열릴 가능성 매우 높아…코리아 패싱은 불가능”

박지원 더불어민주당 의원이 21일 “북·미 정상회담은 열린다”며 “코리아 패싱은 불가능하다”고 말했다.

박 의원은 이날 페이스북에 “경험칙상 북·미 정상회담은 열릴 가능성이 매우 높다”고 적었다. 박 의원은 “또 최소한 대북 문제에 관해서는 한·미 정부 간에 철저한 공유로 상호 보완하기에 코리아 패싱은 성립 불가능하다”고도 말했다. 박 의원은 2000년 남북 정상회담과 6·15 공동선언 당시 막후에서 남북 대화를 조율했다. 문재인 정부에서는 국정원장을 지냈다.

박 의원은 이러한 판단의 근거로 북·미 정상회담을 둘러싼 양국의 이해관계가 일치하기 때문이라고 설명했다. 그는 “도널드 트럼프 미국 대통령은 대통령대로 국내 및 국외 사정이 난처하여 북핵 문제 해결을 위해 북·미 정상회담으로 돌파구를 찾으려 한다”고 말했다.

그러면서 “김정은 북한 국무위원장은 러시아로부터 우크라이나 파병에 따른 여러 지원을 받아 지금은 ‘해피’하다”며 “그럼에도 불구하고 선대 유훈대로 북·미관계 개선을 통해 체제 보장과 경제 제재 해제를 몽매에도 그리고 있다고 본다”고 말했다.

중국의 움직임 역시 북·미 정상회담 개최 가능성에 힘을 싣고 있다고 봤다. 박 의원은 “지난해 중국 전승절 김 위원장 방중 후 북·중 고위층의 상호 방문이 이어지고 있다”며 “이번 왕이 외교부장의 방한도 이와 무관치 않으리라 예측한다”고 말했다. 김여정 북한 노동당 총무부장의 지난 21일 대남 비난 담화에 대해서는 “그들 인민 설득, 즉 내치용으로 보면 된다”고 했다.

박 의원은 “김 위원장도 핵보유를 인정받는 전제 하의 군축 회담에 관심을 표명한 바 있다”고 했다. 그러면서 “트럼프 대통령이 북핵 보유 현황을 57개로 밝힌 것은 북한의 핵보유를 인정하고 만나자는 내용”이라며 “김 위원장도 거절할 이유가 없다”고 말했다.

박 의원은 ‘피스메이커’로서 이 대통령의 역할도 강조했다. 박 의원은 “북·미 관계가 개선되면 동시에 남북관계도 개선된다. 북·미가 조금씩 움직여야 하고 움직일 수 있게 해야 한다”며 “여기서 이 대통령의 판단과 페이스메이커 역할이 시작된다”고 말했다.