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‘오디세이’ 600만 돌파, 맷 데이먼이 한국 관객에 전한 메시지?···“가능한 큰 극장서 보시길”

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본문 요약

크리스토퍼 놀런 감독의 영화 <오디세이>가 개봉 17일 차인 21일 관객 600만명을 돌파했다.

데이먼은 "한국 관객 여러분께서 '오디세이'에 보여주신 성원과 열정 그리고 애정은 저희 모두에게 큰 의미로 다가온다"며 "영화를 사랑해주고 한국에서 놀라운 흥행을 만들어줘서 진심으로 감사드린다"고 말했다.

이어 "아직 '오디세이'를 보지 못했다면 꼭 가능한 큰 극장에서 경험해 보시길 바란다"고 권했다.

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‘오디세이’ 600만 돌파, 맷 데이먼이 한국 관객에 전한 메시지?···“가능한 큰 극장서 보시길”

입력 2026.08.21 16:55

수정 2026.08.21 17:13

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  • 전지현 기자

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개봉 17일차, 줄곧 박스오피스 1위 달성

주연 맷 데이먼, 한국 향한 감사 영상 보내

“놀라운 흥행 만들어줘서 진심으로 감사”

유니버설 픽쳐스 제공

유니버설 픽쳐스 제공

크리스토퍼 놀런 감독의 영화 <오디세이>가 개봉 17일 차인 21일 관객 600만명을 돌파했다.

배급사 유니버설 픽쳐스는 이날 오후 <오디세이> 관객 수가 600만 명을 달성했다고 밝혔다.

지난 5일 개봉한 이후 17일째 세운 기록으로, 올해 가장 빠르게 600만명을 넘어선 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>(스파이더맨 4·13일 차)보다 나흘 늦은 기록이다.

이로써 ‘오디세이’는 연상호 감독의 영화 <군체>(595만여명)를 제치고 올해 흥행작 3위에 올랐다.

고대 그리스의 시인 호메로스의 <오디세이아>를 원작으로 영웅 ‘오디세우스’(맷 데이먼)가 트로이 전쟁 뒤 10년에 걸쳐 고난 끝에 귀향하는 여정을 그린 <오디세이>는 그리스 신화 속 세계관을 재현한 장대한 화면과 사운드로 흥행을 이어가고 있다. 영화 역사상 최초로 전 분량을 아이맥스(IMAX) 필름 카메라로 촬영했다.

크리스토퍼 놀런 감독 <오디세이> 한 장면. 유니버설 픽쳐스 제공

크리스토퍼 놀런 감독 <오디세이> 한 장면. 유니버설 픽쳐스 제공

개봉 이후 줄곧 일일 박스오피스 1위를 놓치지 않으며, 4일 차에 100만명, 6일 차에 200만명을 달성한 데 이어 13일 차에 500만명을 넘어섰다.

유니버설 픽쳐스는 이날 주연 맷 데이먼의 영상 메시지를 공개했다. 데이먼은 “한국 관객 여러분께서 ‘오디세이’에 보여주신 성원과 열정 그리고 애정은 저희 모두에게 큰 의미로 다가온다”며 “영화를 사랑해주고 한국에서 놀라운 흥행을 만들어줘서 진심으로 감사드린다”고 말했다. 이어 “아직 ‘오디세이’를 보지 못했다면 꼭 가능한 큰 극장에서 경험해 보시길 바란다”고 권했다.

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