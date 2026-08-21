[속보]삼성전자 “3분기 30조 내외 현금배당, 올해 주주환원 최대 110조”

삼성전자가 올해 사상 최고 수준인 90조~110조원 규모의 주주환원에 나서기로 했다. 우선 올 3분기 30조원 규모의 현금배당을 시행한다.

삼성전자는 21일 이사회를 열고 약 90조~110조원 규모의 주주환원 시행 방안을 의결했다. 이는 역대 최대 규모의 주주환원이다. 2020년 20조3000억원 규모 주주환원보다도 5배가 많다.

먼저 올 3분기에 정규배당을 포함해 약 30조원 규모의 현금배당을 시행할 계획이다. 구체적인 내용은 10월말 이사회에서 확정된다. 이어 올해 경영실적이 확정되는 내년 1월 이사회에서 현금배당과 자사주 매입·소각을 포함한 나머지 주주 환원 방식과 규모를 결정할 계획이다.

삼성전자는 2024년부터 3개년 동안 잉여현금흐름의 50%를 주주환원에 활용하겠다고 밝힌 바 있다. 2024~2025년 매년 9조8000억원씩 총 19조6000억원의 정규배당을 실시했으며, 2025년에는 1조3000억원의 특별배당과 8조4000억원 규모의 자사주 매입·소각을 실행했다. 모두 합치면 지난 2년간 주주환원 규모는 29조3000억원 수준이다. 이날 발표된 올해 주주환원 규모를 포함하면 3년 간의 주주환원 규모는 총 120~140조에 이를 것으로 예상된다.

삼성전자는 이날 임직원 보상을 위한 약 15조원 규모의 자사주 매입도 의결했다.

삼성전자는 “역대 최대 규모의 주주환원은 회사의 성장에 따른 성과가 주주들에게 실질적인 혜택으로 돌아가도록 하고, 이를 통해 회사의 성장과 주주가치 제고가 선순환하는 구조를 이어가기 위한 것”이라고 밝혔다. 삼성전자는 이어 “앞으로도 주주환원 정책을 충실하게 이행하고, 주주환원 계획을 주주 및 시장과 적극적으로 소통해 나갈 방침”이라고 밝혔다.